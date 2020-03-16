2020-03-16T18:15:26+03:00
Общество

Из-за коронавируса сидения в московском метро стали дезинфицировать в два раза чаще

Также раз в сутки все поезда проходят кварцевание [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Чтобы минимизировать распространение инфекций, эксплуатирующие вагоны моют утром и вечеромЧтобы минимизировать распространение инфекций, эксплуатирующие вагоны моют утром и вечеромФото: Андрей МИНАЕВ
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В столичном метро стали в два раза чаще проводить уборку и мойку вагонов в связи с коронавирусом в Москве. Чтобы минимизировать распространение инфекций, эксплуатирующие вагоны моют утром и вечером. "КП" попала в депо "Свиблово", где показали процесс дезинфекции.

В депо находилось около десяти поездов. По команде со стороны кабины машиниста в перчатках и респираторах пустили трех сотрудников "Метровагонмаш клининг". В три ведра с водой добавили дезинфицирующее и моющее средство. Девушка стала мыть тряпкой сидения, поручни, стекла, а мужчины перелили спецсредство в размывочную машину (напоминает моющий пылесос) и стали мыть полы, в том числе и под сидениями. Мыльный раствор убирали шваброй с тряпкой.

- Мы этой работой занимались и до того, как стали появляться сообщения о коронавирусе. Вагоны моют всегда, - говорит Алексей, сотрудник "Метровагонмаш клининг".

В столичном метро стали в два раза чаще проводить уборку и мойку вагонов в связи с коронавирусом в Москве Фото: Андрей МИНАЕВ

В столичном метро стали в два раза чаще проводить уборку и мойку вагонов в связи с коронавирусом в МосквеФото: Андрей МИНАЕВ

Внешняя дезинфекция вагонов также проводится, но все же особое внимание сейчас уделяется поручням, сиденьям и стеклам. Так как в редких случаях коронавирус может распространяться, когда кто-то касается любой загрязненной поверхности, например, дверной ручки.

В основном же коронавирус, как объясняют в Департаменте здравоохранения, распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает.

- Обеззараживание воздуха проходит либо с помощью автоматической системы, встроенной в климатические установки вагонов, либо при помощи специальных ультрафиолетовых ламп для остальных составов, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Внешняя дезинфекция вагонов также проводится Фото: Андрей МИНАЕВ

Внешняя дезинфекция вагонов также проводитсяФото: Андрей МИНАЕВ

Кварцевание применяют очень осторожно. Журналисты смогли увидеть этот процесс только снаружи поезда. В салон внесли специальные ультрафиолетовые лампы (около 8 штук на вагон). После из поезда все вышли, двери плотно закрыли и включили лампы.

В столичном метро уже эксплуатируют вагоны "Москва" и "Ока" с встроенными ультрафиолетовыми лампами. Таких на линиях метрополитена около 2700 (всего подвижной состав мосметро насчитывает почти 6000 вагонов).

Дезинфекция в московском метро.В столичном метро стали в два раза чаще проводить уборку и мойку вагонов в связи с коронавирусом в МосквеАндрей Минаев

Кварцевание применяют очень осторожно Фото: Андрей МИНАЕВ

Кварцевание применяют очень осторожноФото: Андрей МИНАЕВ

КСТАТИ

Станции и вестибюли также тщательно убирают

Круглосуточно производится уборка и профилактическая дезинфекция станций и подуличных переходов метрополитена.

- Ежедневная влажная уборка совмещена с профилактической дезинфекцией эскалаторов, пассажирской зоны станций, вагонов, подуличных переходов. Используются дезинфицирующие средства, безопасные для здоровья человека и имеющие широкий спектр антимикробного воздействия, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Особое внимание уделяется обработке перил лифтовых кабин, поручней на эскалаторах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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