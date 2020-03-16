2020-03-16T18:14:05+03:00
Общество

В Москве расширили список стран, после возвращения из которых нужно сидеть в изоляции 14 дней

Ограничения касаются самих путешественников и всех, с кем они живут
Светлана ВОЛКОВА
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Приехавшие из зараженных стран должны сообщить об этом на «горячую линию» Департамента здравоохранения МосквыПриехавшие из зараженных стран должны сообщить об этом на «горячую линию» Департамента здравоохранения МосквыФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 16 марта, мэр Сергей Собянин подписал указ о дополнительных ограничениях из-за роста случаев заражения коронавирусом в мире.

«В Москве скорость распространения инфекции кратно ниже. Тем не менее, есть определенная динамика - за выходные заболели еще 20 человек», - сообщил мэр в своем блоге.

Поэтому с 16 марта по указу Сергея Собянина начинает действовать требование о режиме самоизоляции на дому в течение 14 дней для граждан, прибывающих из более чем 27 стран, зараженных коронавирусом (см. список). Эти ограничения коснутся не только самих возвращенцев, но и живущих с ними домочадцев. Все они обязаны в ближайшие после возвращения домой две недели не ходить на работу, учебу и как можно меньше появляться в общественных местах. Напомним, приехавшие из зараженных стран должны сообщить об этом на «горячую линию» Департамента здравоохранения Москвы - (495) 870-45-09.

Если у них ухудшится самочувствие, например, резко поднимется температура, заболит горло и голова, тогда нужно вызвать врача на дом и ни в коем случае не ходить в поликлинику. На время изоляции желающим выдадут больничный лист.

КОНКРЕТНО

Албания

Андорра

Беларусь

Босния и Герцеговина

Ватикан

Великобритания

Германия

Ирландия

Испания

Исландия

Италия

Иран

Китай

Корея

Лихтенштейн

Сан-Марино

Северная Македония

Молдова

Монако

Норвегия

Сербия

США

Украина

Франция

Хорватия

Черногория

Швейцария

Другие государства-члены Евросоюза.

Все государства Европы, не входящие в ЕС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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