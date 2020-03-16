Московские медики получат надбавку за помощь пациентам с коронавирусом

Столичным медикам будут выплачивать дополнительную денежную надбавку за работу по борьбе с коронавирусом. Напомним, на 16 марта, то есть на сегодня, в Москве подтверждены 53 случая заражения, из них выздоровел 1 человек.

- В Москве мы усиливаем меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, - сообщила сегодня, 16 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Особое внимание уделяется лечению пациентов с пневмонией, которая в отдельных случаях может быть вызвана осложнениями инфекции. Мы стараемся поощрять наших медиков и дополнительно выплатим им надбавку. Так, врачи перепрофилированных больниц получат по 70 тысяч рублей, средний медицинский персонал - 50 тысяч рублей, младший медперсонал и другие - 30 тысяч рублей. Молодые специалисты-ординаторы, которых также привлекут к работе, будут получать оклад в размере 90 тысяч рублей.

Помимо этого, дополнительно для помощи пациентам с пневмонией в городе перепрофилируются несколько медучреждений, например, родильный дом № 8 на юго-востоке столицы. А еще в штат выездной медицинской службы поликлиник добавят 750 ординаторов.

В ближайшие три месяца медицинским работникам, помогающим больным с коронавирусом в столице, выплатят дополнительно около 620 миллионов рублей.