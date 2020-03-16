В Московской области с 17 марта водители общественного транспорта перестанут продавать билеты

Со вторника, 17 марта, в Московской области у водителей общественного транспорта нельзя будет приобрести билет для проезда за наличные. Эта одна из мер предосторожности, продиктованная рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ для профилактики вспышки вирусных инфекций, в том числе коронавируса. Логика совершенно понятна: чем меньше у людей контактов, в том числе через руки, тем безопасней. (Такие же меры введены с 17 марта и в Москве).

«Пассажиры могут оплатить проезд с помощью карты «Стрелка», банковскими картами и мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей - PayPass, payWave, Apple Pay, Google Pay, MirPay и других», - говорится в сообщении Министерства транспорта Московской области.

Стоит напомнить, что при безналичной оплате банковскими картами, а также с помощью гаджетов и карты «Стрелка» пассажир может экономить на каждой поездке 30% - это намного выгоднее, чем платить за проезд наличными. И быстрее.

Кроме того, после десяти поездок в месяц по карте «Стрелка» скидка увеличивается ещё на 7%.

Баланс карты «Стрелка» можно пополнить не только через личный кабинет на сайте strelkacard.ru/#/login, но и через банковские терминалы (Сбербанк, Возрождение, Промсвязьбанк, Мособлбанк, Московский Кредитный Банк), салоны связи «Связной», сервис ЯндексДеньги, терминалы Qiwi и терминалы Cyber Plat, а также в отделениях Почты России на территории Московской области.

Для профилактики вирусных заболеваний в общественном транспорте Подмосковья действует целый ряд мер безопасности.

«Все водители обеспечены дезинфицирующими средствами, салфетками, одноразовыми масками, - сообщают в региональном Минтрансе. - Перед выходом на линию в автобусах, такси и электричках помимо ежедневной влажной уборки дважды раз в день проводится полная дезинфекция салонов».