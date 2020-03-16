2020-03-16T19:58:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве из-за коронавируса больше 50 человек не собираться: закрылись театры и зоопарк

Что попало под запрет до 10 апреля
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Вводимые сегодня ограничения являются абсолютно необходимыми и будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадетВводимые сегодня ограничения являются абсолютно необходимыми и будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице из-за распространения коронавируса запретили все уличные спортивные, культурные, развлекательные, выставочные и просветительские мероприятия, а также развлечения и соревнования в зданиях, строениях, помещениях в них – с числом участников более 50 человек единовременно.

- Вводимые сегодня ограничения являются абсолютно необходимыми и будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадет. Надеюсь на понимание, поддержку и чувство солидарности москвичей, - сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин. - Данный запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года.

«Театры возвращают билеты»

Уже сейчас о закрытии говорят спортзалы, музеи, бассейны, театры и другие учреждения.

- Отмена спектаклей, - сообщили в театре «Современник». - Билеты, приобретенные на спектакли, которые были объявлены с 17 марта по 10 апреля, будут подлежать возврату или обмену в кассе театра после получения соответствующих указаний от Департамента культуры Москвы.

- С 17 марта и до 10 апреля отменяем все спектакли, - сообщили в театре имени Евгения Вахтангова. - Зрителям, купившим электронные билеты, денежные средства будут перечислены на банковские карты автоматически. Касса театра продолжит работать в стандартном режиме – можно будет вернуть билеты.

Все постановки отменяет МХТ имени Чехова и Большой театр, однако репетиции продолжатся - единовременно в помещении будут находиться не более 50 человек. Все концерты в Государственном Кремлевском Дворце также отменяют, деньги за билеты можно вернуть в кассах или через колл-центр.

- Домашний матч против «Зенита», запланированный на 22 марта, не состоится, - сообщили в клубе «ЦСКА».

Меры профилактики вирусных инфекций.

«Зарядье» уменьшит поток, а в кафе – количество столов

Павильоны в парке «Зарядье» достаточно компактны. Практически все они работают в режиме сеансов, и посетителями становятся 30-40 человек.

- На данный момент работа павильонов не останавливается, учитывая при этом соблюдение парком всех санитарных норм и мероприятий. Дополнительно при необходимости вводится регулирование зрительского потока, –– рассказал «КП» директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

А вот концертный зал «Зарядье» отменяет концерты и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. На ВДНХ также готовятся к закрытию все павильоны и выставочные пространства, куда приходили ранее более 50 человек. Временно закрывается Московский зоопарк, но будут работать онлайн-лекции и семинары.

- Однако животные останутся рядом. Уже сейчас каждый может наблюдать за большими пандами Жуи и Диндин в онлайн-трансляции на сайте зоопарка. В ближайшее время таких трансляций станет больше. С завтрашнего дня будут подключены борнейские орангутаны, равнинные гориллы и белые медведи. Зоологи и киперы не прекратят свою работу, останутся на посту и будут следить за животными, - рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На каникулы отправили всех, кто приходит заниматься в кружки городского проекта «Московское долголетие».

Кафе и рестораны убирают лишние столы и будут обслуживать около 40 посетителей.

- Мы работаем в обычном режиме, е закрываемся. Но уберем лишние столы. Так, чтобы вместе с персоналом в ресторане было до 50 человек, - рассказали в ресторане «Кафе Пушкин».

Напомним, два дня назад закрылся музей «Гараж» в Парке Горького. Отменили Неделю мод в «Манеже», а также гастроли Цирка дю Солей.

- Российскую премьеру шоу Luzia переносим с 19 марта на 23 апреля, - рассказали организаторы.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

КСТАТИ

Из-за коронавируса сидения в московском метро стали дезинфицировать в два раза чаще

В столичном метро стали в два раза чаще проводить уборку и мойку вагонов в связи с коронавирусом в Москве. Чтобы минимизировать распространение инфекций, эксплуатирующие вагоны моют утром и вечером. "КП" попала в депо "Свиблово", где показали процесс дезинфекции. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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