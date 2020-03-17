Инфекционный центр в Москве построят в кратчайшие сроки

В Новой Москве в поселении Вороновское около деревни Голохвастово началось строительство уникального инфекционного центра. Ранее решение об этом принял мэр Сергей Собянин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Напомним, сейчас в столице диагноз «коронавирус» официально подтвержден у 53 человек, при этом 1 пациент выздоровел.

«Для строительства больницы выбрана площадка в Новой Москве, расположенная за «бетонным» кольцом, - сообщил Сергей Собянин в своем блоге. - Крупных жилых комплексов в этом районе нет. Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, что в два с половиной раза больше требуемой санитарной зоны».

ГОСПИТАЛЬ БУДЕТ РАБОТАТЬ И В БУДУЩЕМ

Мобильный комплекс нового инфекционного центра станет дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1. Здание соберут из быстровозводимых конструкций и оснастят самой современной медицинской техникой. Вокруг больничного корпуса создадут внешний периметр ограждения и охраны.

- Инфекционный центр, строительство которого ведется в Новой Москве, может проработать порядка 20 лет, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Это огромный, большой госпиталь. Он по большому счету является объектом, который мы, скорее всего, оставим и на будущее, на длительное нахождение на этой территории. В случае каких-либо заболеваний здесь будут лечиться больные и в будущем. Это мощный, фактически стационарный медицинский комплекс.

По его словам, строительство медцентра завершится в кратчайшие сроки. Срок идет на недели. Сейчас рабочие и техника готовят участок и протягивают к нему подъездные дороги. «Параллельно ведется работа штаба по размещению заказа по изготовлению металлоконструкций, по изготовлению инженерного оборудования», - сказал Андрей Бочкарев.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - ЛЕЧЕБНЫЕ КОРПУСА

В ближайшие дни в Вороновском начнется строительство лечебных корпусов. Кроме того, специалисты уже готовят специальный блок для проживания медицинского персонала, занимаются монтажом корпусов и фундаментов. «Там могут располагаться около 2 тысяч человек из медицинского персонала, которые зайдут на территорию госпиталя в момент, когда будет необходимо принимать больных, и покинут территорию, когда крайний выздоровевший уйдет из этого центра», - объяснил глава Стройкомплекса.

По его словам, сейчас по всей Москве мобилизуются лучшие строительные компании. «Мы готовим еще две группы полного состава на случай, если люди будут уставать и срываться, для того чтобы полностью их заменить, - рассказал заместитель мэра. - Все строительные компании нам звонят, просят принять участие и говорят, что это будет честь для них, если они какую-то задачу на этом объекте выполнят».

Напомним, накануне, 15 марта, Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию новой коронавирусной инфекции. В состав рабочей группы вошли 19 человек во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Президент рекомендовал главам регионов, на территории которых выявлена угроза распространения коронавирусной инфекции, принять участие в работе группы.

ТТХ медцентра

Площадь участка - 43 гектара.

Площадь здания - около 70 тысяч квадратных метров.

Количество мест для пациентов - 500, в том числе 250 коек реанимации.

Внутри - приемное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное, а также на случай необходимости родильное отделения.

Всего - 12 лечебных и диагностических корпусов.

ЦИФРЫ

На стройплощадке в поселении Вороновское:

работает более 500 единиц техники;

более 2 тысяч человек занято подготовкой территории. В дальнейшем число строителей увеличат в 2 - 3 раза, то есть до 5 - 6 тысяч человек;

проложат порядка 10 км инженерных сетей, а также построят водозаборную станцию, газопровод, автономные очистные сооружения для канализационных стоков с системами обеззараживания.