2020-03-17T14:48:30+03:00
Происшествия

В Подмосковье изъята крупнейшая коллекция боевого оружия

К каждому образцу предназначалось по две обоймы с патронами
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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По мнению экспертов, оперативники столкнулись с крупнейшей нелегальной коллекцией боевого оружия времен Великой Отечественной войны, которой может позавидовать любой музей мира. Фото: МВД РФПо мнению экспертов, оперативники столкнулись с крупнейшей нелегальной коллекцией боевого оружия времен Великой Отечественной войны, которой может позавидовать любой музей мира. Фото: МВД РФ
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Сотрудники ФСБ и Главного управления уголовного розыска МВД России задержали четверых жителей Мытищи и Долгопрудного, которые подозреваются в незаконном хранении целого арсенала боевого оружия и боеприпасов. По мнению экспертов, оперативники столкнулись с крупнейшей нелегальной коллекцией боевого оружия времен Великой Отечественной войны, которой может позавидовать любой музей мира. Среди изъятого оружия оказался крайне редкий пистолет - артиллерийская модель Люгера и даже редкие командирские Наганы.

- На черном рынке цены на подобные экземпляры начинается от 7 тысяч евро, - сообщил "КП" информированный собеседник.

К каждому образцу предназначалось по две обоймы с патронами. Фото: МВД РФ

К каждому образцу предназначалось по две обоймы с патронами. Фото: МВД РФ

Но сыщики не исключают, что предметы из этой запрещенной коллекции могли время от времени использоваться в криминальных разборках.

- В Мытищи и Долгопрудном установлено три квартиры и частный дом, владельцы которых, предположительно, собирали и хранили различные виды огнестрельного оружия. Обнаружено более пятидесяти предметов, конструктивно схожих с пулеметами, карабинами, винтовками Мосина, автоматами Калашникова, пистолетами-пулеметами Шпагина, пистолетами Макарова, Люгер и ТТ, револьверами системы Наган и гранатами. Также изъято более семи тысяч патронов различного калибра, основные части оружия и детонаторы, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Но сыщики не исключают, что предметы из этой запрещенной коллекции могли время от времени использоваться в криминальных разборках. Фото: МВД РФ

Но сыщики не исключают, что предметы из этой запрещенной коллекции могли время от времени использоваться в криминальных разборках. Фото: МВД РФ

Согласно предварительному исследованию, часть изъятого оружия признана пригодной для производства выстрелов.

- Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело, в отношении остальных предметов в настоящее время проводится экспертиза, - отметили в МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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