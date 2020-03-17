В Москву возвращаются перелетные птицы

Как бы люди ни паниковали в связи с инфекционной угрозой, сколько бы ни прятались в своих квартирах и ни запирали окна, весна, как писал Лев Толстой, остается весною даже и в городе. Недавний мартовский снег почти весь растаял. Солнце топит почти как в апреле. Во дворах зеленеет травка. А в лесопарки столицы потянулись пернатые, которые четыре последних месяца провели на курорте. Как говорится, первые пошли...

И среди них - один вальдшнеп и две пары лебедей. Их удалось зарегистрировать в ходе первого в этом году учета на Яузских болотах.

- Видовую принадлежность лебедей установить не удалось, так как они держались на большой дистанции от наблюдателей, - сообщили «КП» в пресс-службе национального парка «Лосиный Остров». - Но все же первые «разведчики» уже появились, что в любом случае раньше обычных календарных сроков. Причина - аномально теплая и малоснежная зима в Европейской части России.

Вообще чаще всего в Лосиный Остров первыми возвращаются озерные чайки. И их тут всегда больше всех (нескольких тысяч пар). Дальше - в третьей декаде марта - подтягиваются и их соседи - утки, поганки и лысухи.

Кстати, все экскурсии на территории «Лосиного Острова» до 10 апреля проводиться не будут. Это связано с временным карантином.

- Информация о возобновлении работы экологических центров будет размещена на нашем официальном сайте и в соцсетях, - добавили в пресс-службе национального парка.