2020-03-17T18:41:06+03:00
Общество

Власти города опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

Горожанам напомнили, что в первую очередь следует руководствоваться официальной информацией [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Информация о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, не соответствует действительностиИнформация о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, не соответствует действительностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В интернете распространили информацию, что уже в конце недели в Москве может быть введен режим ЧС, прекращена работа метро и наземного транспорта, а город будет закрыт на въезд. Однако в мэрии города и оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом эту информацию опровергли.

- Информация о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, не соответствует действительности, - сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Опровержение в связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин дала и заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба, - сказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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В Москве скорость распространения инфекции кратно ниже. Тем не менее, есть определенная динамика – за выходные заболели еще 20 человек. Поэтому я принял решение о введении дополнительных ограничений. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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