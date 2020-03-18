В детсадах Москвы сохраняется свободное посещение

С 21 марта по 12 апреля включительно в столичных школах отменяются занятия. Но при этом желающие смогут по-прежнему приводить в детсады и учебные заведения воспитанников дошкольных групп и учащихся 1 - 4-х классов.

«Со следующей недели школы закрываются, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Но, конечно, мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями. Поэтому по запросам родителей в 1 - 4-х классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек. Перед уроками у детей будет проводиться измерение температуры тела, помещения школы будут регулярно дезинфицироваться. Кроме того, в дошкольных группах сохранится свободное посещение - родители сами могут принять решение, вести ли ребенка в детский сад».

Напомним, в этот понедельник, 16 марта, мэр Сергей Собянин принял решение о дополнительных ограничениях из-за увеличения случаев заражения коронавирусом в мире. По данным оперативного штаба по контролю за коронавирусом, в Москве сегодня подтверждены 53 случая заражения инфекцией, при этом 1 пациент выздоровел. Тем не менее городские власти объявили о закрытии школ города на карантин и некоторых других ограничениях. Среди них также отмена до особого распоряжения в образовательных учреждениях занятий программы «Московское долголетие» и развлекательных событий, на которые собирается более 50 участников.

Помимо этого, в столице временно запрещены досуговые мероприятия с участием горожан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любым количеством участников. А в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) запрет касается любых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

«Департаменту труда и социальной защиты поручено подготовить предложения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки граждан, а оперативному штабу по экономическим вопросам в столице - подготовить предложения о поддержке предприятий и организаций, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности», - поручил мэр Сергей Собянин.