Власти Московской области рассказали, как должны поступить приехавшие из стран неблагоприятной эпидемиологической обстановкой

В Московской области на текущий момент зафиксированы 10 случаев заражения коронавирусом. Все пациенты находятся под наблюдением врачей-инфекционистов, у всех заболеваете протекает в легкой форме. Однако власти Подмосковья ввели ряд мер, которые позволят не допустить активного распространения вирусных инфекций.

Сегодня Оперативный штаб Московской области по коронавирусу вновь напомнил, что нужно делать людям, которые в последние несколько дней вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой без признаков вирусного заболевания.

Речь, разумеется, идёт о самоизоляции.

«Вы и проживающие с вами можете оформить электронный больничный лист, позвонив по телефону горячей линии по коронавирусу в Подмосковье

8 (800) 550 50 30, - говорится в сообщении Оперативного штаба. - Посещать больницу или поликлинику не надо!»

По словам представителей Оперативного штаба, на четырнадцатый день этого домашнего карантина к гражданину придет медицинский работник, который осмотрит его и закроет больничный.

«Больше информации об электронном листке нетрудоспособности Вы найдете в личном кабинете Фонда Социального Страхования lk.fss.ru. Берегите себя и своих близких!»