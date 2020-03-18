В московском метро сотрудникам раздадут перчатки и усилят контроль за здоровьем персонала

Более 793 тысяч перчаток закуплено для сотрудников Московского метрополитена, чья работа непосредственно связана с пассажирами, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Численность работников по основным профессиям, связанным с взаимодействием с пассажирами, составляет около 14,8 тысяч человек, в том числе это кассиры, сотрудники службы безопасности и движения и другие. Все они прошли инструктаж по личной гигиене и мерам санитарной безопасности, также им в обязательном порядке измеряют температуру перед началом рабочего дня.

“Все сотрудники пассажирской зоны, чья работа связана с пассажирами, будут носить перчатки. Заранее было закуплено более 793 тысяч перчаток. Этого достаточно, чтобы постоянно их использовать в процессе работы и заменять по мере необходимости. Ранее весь штат кассиров Московского метрополитена - более 3,7 тысяч человек - был обеспечен дезинфицирующими средствами для рук, которые обладают сроком действия 3 часа после одного нанесения и используется в том числе при хирургических операциях, поскольку убивает широкий спектр бактерий и вирусов”, - отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также он напомнил, что сегодня в мосметро принимаются беспрецедентные меры по предотвращению распространения вирусов и оно благодаря этому остается одним из самых безопасных общественных пространств. То есть, делается абсолютно все, от нас зависящее, чтобы транспорт в любое время был максимально безопасным для пассажиров. Например, водители Мосгортранса не продают билеты.

Сейчас всем элементам инфраструктуры мосметро, с которыми взаимодействует пассажир - ручкам входных дверей, кассовым зонам, турникетным комплексам, поручням эскалаторов – уделяется особое внимание. Сотрудники клининговой службы проводят их дезинфекцию чаще – 1 раз в 1,5 – 2 часа. АПБ дезинфицируются 1 раз в час. Также постоянно проводится необходимая уборка и дезинфекция составов. Весь эксплуатируемый парк поездов проходит дезинфекцию, в том числе с помощью ультрафиолета, фильтры меняют чаще. В мосметро в необходимом объеме созданы запасы средств дезинфекции для обработки вагонов и инфраструктуры. Кроме того, контроль за здоровьем персонала существенно усилен. При заступлении в смену измеряется температура у всех работников, которые взаимодействуют с пассажирами.