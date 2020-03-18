2020-03-18T12:51:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Камеры «Безопасный город» поймали в Москве 200 нарушителей карантина по коронавирусу

Безответственных граждан направили на принудительную изоляцию в столичные больницы
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Валерий Шарифулин/ТАССФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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О работе системы видеонаблюдения «Безопасный город» в среду, 18 марта, говорили в Мосгордуме. О том что теперь у приборов появилась новая функция, помогающая следить за гражданами, находящимися на карантине по коронавирусу, сообщил главный московский полицейский.

- Система «Безопасный город» показала свою эффективность при контроле за наблюдением граждан карантинного режима: при ее помощи установлено около 200 граждан, допустивших его нарушение, - сообщил Олег Баранов, начальник Главного управления МВД по Москве.

Благодаря камерам безответные граждане были задержаны и направлены на принудительную изоляцию в больницы города.

Напомним, указом мэра Москвы Сергея Собянина введен режим двухнедельной изоляции для туристов, которые вернулись в Москву из 14 стран. По действующим правилам, граждане и их родственники должны находиться дома.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Напомним, в уголовном кодексе есть статья 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Если по вине гражданина будут заражены другие люди предусмотрено лишение свободы на срок до пять лет.

Тем временем из больницы в Коммунарке выписали более ста пациентов, которые находись на карантине по коронавирусу. Все они здоровы.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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