Камеры «Безопасный город» поймали в Москве 200 нарушителей карантина по коронавирусу

О работе системы видеонаблюдения «Безопасный город» в среду, 18 марта, говорили в Мосгордуме. О том что теперь у приборов появилась новая функция, помогающая следить за гражданами, находящимися на карантине по коронавирусу, сообщил главный московский полицейский.

- Система «Безопасный город» показала свою эффективность при контроле за наблюдением граждан карантинного режима: при ее помощи установлено около 200 граждан, допустивших его нарушение, - сообщил Олег Баранов, начальник Главного управления МВД по Москве.

Благодаря камерам безответные граждане были задержаны и направлены на принудительную изоляцию в больницы города.

Напомним, указом мэра Москвы Сергея Собянина введен режим двухнедельной изоляции для туристов, которые вернулись в Москву из 14 стран. По действующим правилам, граждане и их родственники должны находиться дома.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Напомним, в уголовном кодексе есть статья 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Если по вине гражданина будут заражены другие люди предусмотрено лишение свободы на срок до пять лет.

Тем временем из больницы в Коммунарке выписали более ста пациентов, которые находись на карантине по коронавирусу. Все они здоровы.