В Москве вынесли приговоры еще двум участникам беспорядков на Хованском кладбище

В Мосгорсуде сегодня озвучили приговор еще двум участникам громкого ЧП - побоища на Хованском кладбище. Напомним, в мае 2016 года начальник территориального отделения ГБУ «Ритуал» Юрий Чабуев пытался выдавить с территории кладбища нелегальных разнорабочих из Таджикистана и позвал на помощь самбистов из спортклуба «Здоровая нация». По разным оценкам, в массовой драке приняли участие до трех сот человек, вооруженных травматическим оружием, бейсбольными битами, камнями и палками. В итоге три человека погибли, более тридцати получили ранения.

На скамье подсудимых - лидер общественной организации «Здоровая нация» Георгий Макарьев и его приятель, уроженец Чечни Шахмохмад Шаптуркаев.

- Макарьев и Шаптуркаев участвовали в массовых беспорядках, напали на граждан Республики Таджикистан, - прокомментировали процесс в пресс-службе Мосгорсуда. - При этом Макарьев также производил выстрелы из двух пистолетов в сторону потерпевших, а Шаптуркаев применял физическое насилие к потерпевшим, нанося им телесные повреждения разной степени тяжести.

По разным оценкам, в массовой драке приняли участие до трех сот человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обоих признали виновными по статье «Участие в массовых беспорядках». Наказание по ней - от 3 до 8 лет лишения свободы.

- Георгию Макарьеву назначено наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а Шахмохмаду Шаптуркаеву - в виде 2 лет и 2 месяцев исправительной колонии строго режима, - сообщила старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова.

Отметим, что ранее сроки получил бывший чиновник Юрий Чабуев, который привел на кладбище спортсменов - ему дали 11 лет колонии строгого режима. Еще два десятка фигурантов громкого дела получили сроки от 3 до 11,5 лет.

По словам Ивановой, еще два непосредственных участника массовой драки находятся в бегах.

- Оба объявлены в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельное производство, - заявили в СК.