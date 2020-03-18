2020-03-18T17:36:59+03:00
Происшествия

В Москве вынесли приговоры еще двум участникам беспорядков на Хованском кладбище

Установлено, что один из них во время массовой драки расстреливал людей из двух пистолетов
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
На скамье подсудимых - лидер общественной организации «Здоровая нация» Георгий Макарьев и его приятель, уроженец Чечни Шахмохмад Шаптуркаев. Фото: Андрей Васильев/ТАССНа скамье подсудимых - лидер общественной организации «Здоровая нация» Георгий Макарьев и его приятель, уроженец Чечни Шахмохмад Шаптуркаев. Фото: Андрей Васильев/ТАСС
Изменить размер текста:

В Мосгорсуде сегодня озвучили приговор еще двум участникам громкого ЧП - побоища на Хованском кладбище. Напомним, в мае 2016 года начальник территориального отделения ГБУ «Ритуал» Юрий Чабуев пытался выдавить с территории кладбища нелегальных разнорабочих из Таджикистана и позвал на помощь самбистов из спортклуба «Здоровая нация». По разным оценкам, в массовой драке приняли участие до трех сот человек, вооруженных травматическим оружием, бейсбольными битами, камнями и палками. В итоге три человека погибли, более тридцати получили ранения.

На скамье подсудимых - лидер общественной организации «Здоровая нация» Георгий Макарьев и его приятель, уроженец Чечни Шахмохмад Шаптуркаев.

- Макарьев и Шаптуркаев участвовали в массовых беспорядках, напали на граждан Республики Таджикистан, - прокомментировали процесс в пресс-службе Мосгорсуда. - При этом Макарьев также производил выстрелы из двух пистолетов в сторону потерпевших, а Шаптуркаев применял физическое насилие к потерпевшим, нанося им телесные повреждения разной степени тяжести.

По разным оценкам, в массовой драке приняли участие до трех сот человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По разным оценкам, в массовой драке приняли участие до трех сот человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обоих признали виновными по статье «Участие в массовых беспорядках». Наказание по ней - от 3 до 8 лет лишения свободы.

- Георгию Макарьеву назначено наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а Шахмохмаду Шаптуркаеву - в виде 2 лет и 2 месяцев исправительной колонии строго режима, - сообщила старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова.

Отметим, что ранее сроки получил бывший чиновник Юрий Чабуев, который привел на кладбище спортсменов - ему дали 11 лет колонии строгого режима. Еще два десятка фигурантов громкого дела получили сроки от 3 до 11,5 лет.

По словам Ивановой, еще два непосредственных участника массовой драки находятся в бегах.

- Оба объявлены в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельное производство, - заявили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
СК России: Возбуждено новое дело по факту обстрела посольства России в Киеве
Украинским националистам придется ответить за то, что они cтреляли и взрывали петарды, а затем сорвали со здания дипломатического представительства Государственный флаг Российской Федерации
Новости 24
Оперативный штаб по коронавирусу в Москве завел аккаунт «В Контакте»
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
Актриса сериала «Каменская» написала заявление в полицию на пропажу своего помощника после вечеринки
В Москве дебошир набросился с ножом на сотрудника полиции
Собянин: Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки
Синоптики рассказали, когда можно будет менять зимнюю резину на летнюю
В Оперативном штабе опровергли слухи о введении режима ЧС в Москве
Детские сады в Москве закрываться не будут
Более тысячи пар заключили брак на необычных площадках в Москве
Больница в ТиНАО будет быстро обеспечена водой, электричеством и теплом
Анастасия Ракова: Сбежавшие пациенты возвращены в больницу в Коммунарке
Московские театры объявляют об отмене спектаклей из-за коронавируса
Собянин рассказал о расширении ограничительных мер из-за короновируса