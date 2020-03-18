«Остановить болезнь можно только совместными усилиями»: Губернатор Московской области обратился к работодателям региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обратился к работодателям, руководителям компаний и организаций, которые действуют на территории Подмосковья.

«В Московской области на сегодня, среду 18 марта, зафиксировано всего 12 случаев заражения коронавирусом. Динамика фактически отсутствует. Но вместе с тем ситуация сложная, хотя и находится под нашим контролем, - отметил Андрей Воробьёв. - Мы работаем напряженно, и остановить болезнь можно только совместными усилиями. И здесь нужна ваша помощь. Сегодня очень важно по-новому посмотреть на процессы внутри ваших организаций и везде, где возможно, перевести сотрудников на удаленную работу».

По словам Андрея Воробьёва, такой шаг позволит не только оградить людей от опасных контактов в офисах, но и поможет снизить нагрузку на общественный транспорт.

«Тем более, что мамы, которые остались дома, могут присматривать за своими детьми, которые не пошли в школу и детский сад. Там, где присутствие сотрудников на работе абсолютно необходимо, прошу вас обеспечить их средствами гигиены и дезинфекции, регулярно проветривать помещения, обрабатывать поверхности, к которым прикасаются люди, и конечно, измерять температуру».

Также губернатор попросил работодателей проконтролировать сотрудников, которые в последние пару недель вернулись из стран Европы, США, Китая, Ирана и Южной Кореи.

«Все, кто прибыл из-за рубежа, должны соблюдать карантин. У каждого из вас есть авторитет, влияние, я прошу вас этим влиянием воспользоваться. Убедите сотрудников следовать рекомендациям медиков и ученых. Они доказали эффективность во всем мире».

При этом Андрей Воробьёв подчеркнул, что речь идет о работе на удалении, а не о вынужденных отпусках за свой счет.

«Сотрудники должны выполнять свои обязанности с полной выплатой зарплаты», - сказал губернатор Московской области.

Андрей Воробьёв напомнил, что по всем вопросам работодатели, предприниматели могут, как и прежде, обращаться на горячую линию для бизнеса Подмосковья.

«Это удобный и короткий номер 0150 и почта, 0150@mosreg.ru. Также прошу направить на эту почту информацию о количестве сотрудников, которых вы перевели на работу из дома. Это будет очень значимый вклад в борьбу с вирусом. Будьте здоровы и берегите себя!»