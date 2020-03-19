«Он говорит, что я не имею права жаловаться на побои». Бывший муж из мести поджёг квартиру, в которой находилась жена и трое детей

Ксения и Михаил познакомились почти 10 лет назад. Будучи 18-летними студентами, оба подрабатывали в сети быстрого питания. Там молодые люди увидели друг друга впервые и вскоре между ними завязался роман. Через год отношений ребята уже снимали квартиру, а через какое-то время решили пожениться. Ксения мечтала о семейном счастье и верила, что любимый её поддержит. Вскоре на свет появилась дочка Маша, молодая мама ушла в декрет, а новоиспечённый отец не очень спешил помогать обеспечивать семью. Всё чаще возникали финансовые трудности и разногласия, Михаил обещал исправить ситуацию, Ксения верила и ждала. Через три года родилась вторая дочь Полина, но положение семьи за это время не изменилось. Ксении, в основном, помогала её мама и другие родственники. Девушка всерьёз стала задумываться о том, чтобы разорвать отношения. Михаил не только не хотел искать работу, но и стал нападать на жену с оскорблениями и даже с кулаками.

Дочки Ксении Полина и Маша.

- Я терпела из-за детей, когда я заводила разговор о том, что нужно искать работу, что денег не хватает, он обещал что исправится. Я прощала его, столько лет мы провели вместе, я не представляла, что можем как-то по отдельности существовать, - рассказывает Ксения kp.ru

Так прошли ещё 3,5 года, у Ксении и Михаила появился третий ребёнок, мальчика назвали Максим. Но обстановка в семье становилась только хуже. Мама Ксении попала под сокращение, рассчитывать на её помощь больше было нельзя. Тогда девушке пришлось выйти на работу, она устроилась продавцом в продуктовый магазин, и это ещё сильнее накалило отношения с мужем.

- Он постоянно меня контролировал, приходил ко мне на работу и устраивал скандалы, запрещал общаться с родственниками. Даже на мою маму бросался и ей тоже доставалось. На работе многие замечали, что я прихожу на смену каждый раз с новыми синяками. В декабре я не выдержала и после очередного рукоприкладства пошла снимать побои, а он просто порвал эту справку дома, ему было всё равно, - вспоминает Ксения

Девушка решила окончательно разорвать мучительные отношения несколько месяцев назад, но в планы Михаила, вероятно такой расклад не входил. Мужчина стал преследовать супругу, часами сидеть под дверью квартиры, угрожать ей и её матери, вести себя ещё более агрессивно. Последней каплей стал поджег двери квартиры, в которой находилась женщина и её трое детей, это произошло несколько дней назад, 14 марта. Теперь Ксения вынуждена искать защиты от мужа у правоохранительных органов.

- Он постоянно ломится к нам в дверь, уже неоднократно приходил с ножами и топорами, всё время оскорбляет, угрожает убить. Как такого человека можно подпускать к детям? Я перестала его пускать в квартиру. После последней их встречи средняя дочь билась в истерике и жаловалась, что папа бил её. Он начал пить и курить, а соседке сказал, что работа ему не нужна, проще что-нибудь украсть в магазине на 1000 рублей. Он уверен, что ему ничего за это не будет. Зачем такой отец моим детям? – в ужасе вспоминает девушка

Но закрытая дверь Михаила не останавливает, и, мужчина решил бороться с преградой всеми доступными способами, сначала в неё полетели цветочные горшки, потом детский велосипед. Не добившись нужного эффекта, мужчина перешёл к крайне извращённым мерам.

- Я находилась в квартире с детьми, почувствовала запах гари и увидела как валит дым в квартиру из подъезда, оказалось наша дверь полыхает. Он чем-то её облил и поджёг. Я вызвала полицию и его забрали, но участковый его отпустил, потому что Миша пообещал, что больше к нам не придёт. Уже на следующий день он снова чем-то облил дверь. Но полиция ничего не делает, - жалуется многодетная мама

Последствия поджога.

Чтобы защитить своих детей и себя, девушка обращается во все доступные инстанции, теперь Ксения попросила помощи у kp.ru