Готовимся к арктическому вторжению: в выходные в Москве опять пойдет снег

Март-2020 в Москве очень теплый, средняя температура месяца на 7,5 градуса выше климатических норм. Но это в среднем – вы же помните, как в прошлые выходные столицу замело снегом!

В эти выходные погода снова станет зимней. В Москве ожидается арктическое вторжение, мощный поток ледяного воздуха с Баренцева моря принесет заморозки и снег.

Подробностями с “КП” делится главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- В четверг, 19 марта, столица и область находятся в теплом секторе Атлантического циклона. Светит солнце, воздух во второй половине дня прогреется до +9 градусов. Но циклон будет быстро смещаться на восток, на его место проникнет воздух из Арктики, через центр России пройдет серия холодных атмосферных фронтов.

Сильных осадков, метелей, снегопадов мы в этот раз не ждем. Однако небольшой снежок в субботу и воскресенье, 21 и 22 марта, вполне возможен. Дело в том, что в этот раз ненастные атмосферные фронты будут проходить через Подмосковье на фоне высокого давления,и оно не даст развиться мощной облачности. Так что и осадков серьезных не будет.

А вот заморозки ожидаются вполне ощутимые. В ночь на субботу до -3, на воскресенье до -5, а самые сильные в ночь на понедельник, 23 марта,до -10 градусов. Днем около ноля, с порывистыми северным ветром. На следующей неделе вновь потеплеет – к 25 марта Гидрометцентр России обещает +12 градусов, да еще и с солнцем и ясным небом.

С иноптики центра “Фобос” обнадеживают: скоре всего, грядущее арктическое вторжение будет последним в этом сезоне. Потом – весна по полной программе!