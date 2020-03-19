2020-03-19T13:39:11+03:00
Общество

Готовимся к арктическому вторжению: в выходные в Москве опять пойдет снег

Синоптики обещают похолодание с ночными заморозками до -10 градусов. Но обнадеживают – это последние порции снега, больше зима о себе не напомнит
Юлия СМИРНОВА
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Синоптики обещают похолодание с ночными заморозками до -10 градусов.Синоптики обещают похолодание с ночными заморозками до -10 градусов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Март-2020 в Москве очень теплый, средняя температура месяца на 7,5 градуса выше климатических норм. Но это в среднем – вы же помните, как в прошлые выходные столицу замело снегом!

В эти выходные погода снова станет зимней. В Москве ожидается арктическое вторжение, мощный поток ледяного воздуха с Баренцева моря принесет заморозки и снег.

Подробностями с “КП” делится главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- В четверг, 19 марта, столица и область находятся в теплом секторе Атлантического циклона. Светит солнце, воздух во второй половине дня прогреется до +9 градусов. Но циклон будет быстро смещаться на восток, на его место проникнет воздух из Арктики, через центр России пройдет серия холодных атмосферных фронтов.

Сильных осадков, метелей, снегопадов мы в этот раз не ждем. Однако небольшой снежок в субботу и воскресенье, 21 и 22 марта, вполне возможен. Дело в том, что в этот раз ненастные атмосферные фронты будут проходить через Подмосковье на фоне высокого давления,и оно не даст развиться мощной облачности. Так что и осадков серьезных не будет.

А вот заморозки ожидаются вполне ощутимые. В ночь на субботу до -3, на воскресенье до -5, а самые сильные в ночь на понедельник, 23 марта,до -10 градусов. Днем около ноля, с порывистыми северным ветром. На следующей неделе вновь потеплеет – к 25 марта Гидрометцентр России обещает +12 градусов, да еще и с солнцем и ясным небом.

С иноптики центра “Фобос” обнадеживают: скоре всего, грядущее арктическое вторжение будет последним в этом сезоне. Потом – весна по полной программе!

ИСТОЧНИК KP.RU

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