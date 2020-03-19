Мужчину, угрожавшего пистолетом пятерым детям, задержали в Москве

Вопиющий случай произошёл в одном из подъездов дома №15 на набережной Тараса Шевченко. Пятеро 15-летних одноклассников, 4 мальчика и 1 девочка, возвращались с занятий, было около 15.00. Дети направлялись в гости к одному из ребят. Школьники поднимались по лестнице в подъезде, что-то обсуждали между собой и громко смеялись.

Но внезапно на пути подростков возник агрессивно настроенный мужчина, в руках у него было оружие. Дети были в ужасе, человек громко кричал, угрожал им и направлял дуло пистолета то на одного, то на другого ребёнка. Им повезло, что где-то в подъезде кто-то из соседей вышел на площадку, громко хлопнув дверью. Этот звук спугнул вооруженного мужчину, а дети смогли добраться до дома своего одноклассника и рассказать о случившемся родителям. Те сразу обратились в полицию.

- По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство» и начата проверка событий преступления в отношении 5 несовершеннолетних. В ходе оперативно розыскных мероприятий был установлен гражданин, проживающий в том же доме, - сообщил kp.ru источник

18 марта тот самый мужчина был задержан и уже дал признательные показания. Что побудило его к такому поступку, пока неизвестно.