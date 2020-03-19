Во время «каникул» музеи Подмосковья предлагают онлайн-туры, а Губернский театр проводит «прямые эфиры» с актерами

Чтобы не допустить активного распространения коронавирусной инфекции, в столичном регионе, как известно, закрыли многие места массового скопления людей. Временно отменены большие концерты, спортивные мероприятия. Музеи и другие культурные учреждения Московской области тоже ушли на вынужденные «каникулы». Однако посетить их все-таки можно! Виртуально. Идеальный вариант, когда многие жители региона работают удаленно и стараются поменьше выходить из дома.

«Чтобы жители области, учащиеся детских школ искусств и детских музыкальных школ не чувствовали себя оторванными от мира, команда Министерства культуры предлагает виртуальные возможности учреждений культуры Подмосковья, которые помогут продолжить обучение и организуют свободное время жителей», - рассказали в Министерстве культуры Подмосковья.

- Московский регион всегда был лидером цифровизации всех сфер деятельности, - напомнила министр культуры Московской области Елена Харламова. - Но если еще вчера виртуальные возможности не были основными в детских школах искусств, театрах, музеях и домах культуры, то сегодня они вышли на первый план. Сегодня вместе с жителями Подмосковья мы проходим новый этап в нашей жизни. Вместе думаем, как сделать он-лайн пространство более познавательным, интересным и прикладным, чтобы вынужденные «каникулы» не снизили качество жизни жителей Московской области.

Так, в дистанционном формате продолжают свои образовательные программы детские школы искусств и колледжи. Дома культуры проводят видеоуроки и виртуальные фотовыставки, посетить которые можно через Сеть. Библиотеки принимают электронные заявки на подбор литературы и доставляют людям пожилого возраста эти книги на дом.

«Каждый день в прямом эфире сотрудники библиотек читают интересные книги для детей, а для школьников - книги из школьной программы».

Каждый из 12 государственных музеев Московской области можно посетить не выходя из дома, при помощи он-лайн-туров по основным экспозиционным залам и усадебным паркам.

«Виртуальные посетители узнают секреты Подмосковных музеев, о которых они не знали во время их посещения лично, - говорят в региональном Министерстве культуры. - Кроме того, музеи запускают виртуальные туры с уникальными экскурсиями по городам Подмосковья (например, по Коломенским музеям, «Неизвестный Звенигород» и пр.) с привлечением блогеров, профессиональных экскурсоводов и краеведов».

Оригинальный формат придумали в Московском Губернском Театре, который, напомним, возглавляет, Народный артист РФ Сергей Безруков. Все спектакли театра, разумеется, перенесены. Однако труппа намерена продолжать встречаться со своим зрителем каждый вечер - в он-лайне. Начиная с 18 марта МГТ ровно в 19:00 будет начинать прямые эфиры с участием ведущих артистов - на официальной страничке театра в Instagram. По формату это похоже на популярный среди видеоблогеров формат стримов: «ведущие» читают в он-лайне вопросы подписчиков и отвечают на них. Первопроходцами стали актеры Антон Хабаров (широкому зрителю он знаком своими ролями в сериалах «Доктор Живаго», «Мурка», «Троцкий») и Сергей Вершинин («Дылды», «Черная кошка»).

«Будем поддерживать друг друга! Мы уже очень тоскуем по вам и объявляем старт нашего сериала! До встречи в эфире...!», - сообщается на официальной странице театра в соцсетях.

КОНКРЕТНО

- Дом культуры «Центр Молодёжи» в Лыткарино 18 марта открыл цикл виртуальных выставок современных фотохудожников Подмосковья. Сейчас здесь можно познакомиться с экспозицией «Храмы России» именитого фотографа Виталия Левыкина.

- ДШИ в Королеве проведет он-лайн органный концерт для учеников школы.

- На платформе Красногорск.всякультура.рф впервые размещена экскурсия по усадьбе Знаменское-Губайлово.