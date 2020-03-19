Из-за коронавируса велопрокат в столице откроется раньше

Коронавирус буквально перевернул мир. За считанные недели все изменилось и подстроилось под эту заразу. Даже велопрокат в этом году в Москве откроется раньше из-за угрозы распространения вируса.

- Мы обратились к банку ВТБ и компании «Велобайк» для проработки вопроса более раннего открытия велопроката в этом году, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы. - Исходя из опыта других городов мира - доступность велосипедов снижает количество передвижений на метро и наземном транспорте. Это как никогда актуально, учитывая борьбу с вирусами. Например, в марте 2020 года в Нью-Йорке число поездок на велосипедах увеличилось более чем на 50% к уровню прошлого года.

По информации «Велобайка», подготовка к открытию велосезона уже началась. С10 апреля половина велосипедов будет доступна для пользователей. А с 17 апреля заработают все существующие станции «Велобайка». Кстати, в прошлом году точки проката открыли в тестовом режиме с 20 апреля, а с 25 апреля - полностью.

Цены за аренду великов в этот раз, скорее всего, могут остаться такими же, как и прошлом году. Хотя стоимость аренды не поднималась уже последние два года. Например, в сезоне-2019 на целый день байк стоил 150 рублей (абонентская плата) плюс 1000 рублей (депозит).

В ближайшее время точная информация о ценах появится на официальном сайте - https://velobike.ru.

- Оператор городского проката Москвы будет обрабатывать велосипеды, - уточнили в Департаменте транспорта столицы. - Пользователям также рекомендуется обеззараживать сидение и руль самостоятельно.

Напомним, в 2019 году столичные велосипедисты совершили пять миллионов поездок по городу - почти на 17 процентов больше, чем в 2018 году. К примеру, за две недели ноября велосипеды брали напрокат более 90 тысяч раз. То есть даже поздней осенью в Москве погода не мешает любителям великов. А уж в дни вспышки опасной инфекции самое время прокатиться с ветерком на свежем воздухе.