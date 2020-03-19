2020-03-19T20:25:41+03:00
Общество

В Москве с 21 марта по 12 апреля временно закроются городские колледжи

Ранее такие же меры безопасности были приняты в столичных школах
Семен ЕЛЕНИН
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На время перерыва в очных занятиях колледжи должны организовать дистанционное обучение студентовНа время перерыва в очных занятиях колледжи должны организовать дистанционное обучение студентовФото: Олег УКЛАДОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 19 марта, подписал указ о временном закрытии городских колледжей. На ближайшие три недели, с 21 марта по 12 апреля, все их студенты-очники переводятся на дистанционное обучение.

«На время перерыва в очных занятиях колледжи должны организовать дистанционное обучение студентов, - написал Сергей Собянин на своем официальном сайте. - По многим профессиям сделать это будет непросто, тем не менее, прошу преподавателей приложить максимум усилий, чтобы эти три недели не прошли даром для студентов».

Столичный градоначальник подчеркнул, что речь в данном случае идет только о городских колледжах. Федеральные колледжи (а их в Москве несколько десятков) могут быть закрыты только после соответствующих решений руководителей федеральных министерств и ведомств, к которым относятся учебные заведения.

Напомним, ранее на этот же срок - с 21 марта по 12 апреля - на дистанционное обучение были отправлены московские школы.

По последним данным, с момента начала мировой эпидемии коронавируса инфекционное заболевание COVID-2019 в Москве диагностировали у 98 пациентов. 5 из них уже выписаны. Стоит отметить, что ни у одного столичного пациента с коронавирусом заболевание не протекает в тяжелой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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