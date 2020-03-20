Москва принимает эффективные меры против вируса

О нем круглые сутки говорят по телевизору, в метро, на работе, в соцсетях, на домашних кухнях и у каждой маникюрши. Коронавирус стал сегодня главной темой. И чем больше люди будут знать о неведомой заразе, от которой уже пострадали тысячи жителей в разных странах, тем проще будет с ней справиться. Для этого в нашей стране уже создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом. Ее возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом в ежедневном режиме под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина действует координационный совет по борьбе с коронавирусом.

Все желающие теперь могут обращаться в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), его контакты - см. ниже. Центр открыли в Москве на базе АНО «Диалог», которая занимается улучшением обратной связи между органами власти и жителями страны. Работу ИЦК проверили президент Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Наработки АНО помогут созданному центру максимально качественно реагировать на жалобы и вопросы жителей регионов, оперативно доносить до чиновников данные о возможных рисках или непредвиденных ситуациях.

Информационный центр занимается оперативным мониторингом и анализом витающих в информационном поле проблем и угроз, а также поиском фейков, оперативным информированием и взаимодействием с исполнительной властью для борьбы с коронавирусом. Для этого используются как мировой опыт, так и успешные российские практики, учитываются особенности каждого региона, создаются «связки» федеральных и местных властей.

СТОЛИЦА ПОКАЗАЛА, ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ

Как только Китай накрыло коронавирусом, Москва начала с ним борьбу, не теряя ни минуты. За последние полтора месяца столица успела наладить всю цепочку диагностики новой коронавирусной инфекции. Этот опыт уже распространили на растущий с каждым днем поток людей, которых необходимо проверять. Например, все, кто прибыл в страну в последние недели, получают различными способами, включая СМС-оповещение, персональную информацию. В ней говорится о необходимости перейти на режим самоизоляции, если подтвердится диагноз пассажира одного с ними рейса. Теперь московский опыт будет использоваться в работе информационного центра. Его специалисты составят рекомендации по эффективному оповещению тех жителей страны, которые попадают в группы риска, в том числе недавно прилетевших в Россию, или их друзей, близких и родственников.

ЭКОНОМИКА НЕ ДРОГНЕТ

Коронавирус превратился в одну из главных проблем глобальной экономики. Президент России Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры по снижению влияния коронавируса на российскую экономику. Все, что для этого делают региональные и федеральные власти, должно снизить возможный ущерб от ограничений из-за борьбы с инфекцией.

Созданный центр постоянно следит за ситуацией как внутри страны, так и на мировых рынках, составляет аналитические прогнозы по возможному развитию ситуации. При этом не только анализирует предпринимаемые в других странах меры, но и максимально широко выдает всю информацию о мерах в нашей стране. Главное - избежать остановки или паузы важных инфраструктурных проектов. Власти намерены сохранить в работоспособном состоянии инфраструктуру крупных городов. Поэтому информационный центр смотрит и за ситуацией в регионах.

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ - НА ДОМАШНИЙ КАРАНТИН

Верное лекарство против инфекции - строгое соблюдение правил карантина для всех, кто прибыл из зараженных стран. Такие жители должны провести 14 дней дома в самоизоляции. Поэтому попавшие на домашний карантин люди имеют право на больничный лист. В поликлинику для этого идти не нужно. По звонку на «горячую линию» листок принесут домой.

Теперь по таким же правилам будут оформлять больничные по всей стране. Центр донесет опыт Москвы в остальные регионы. Это касается и возможностей телемедицины. Многие жители, сидя на карантине, могут получать дистанционный анализ и данные о своем состоянии, консультироваться с врачом. А медики с помощью современных технологий обсуждают друг с другом схему лечения пациента. Центр передаст регионам уже используемые в мире и в России алгоритмы телемедицины, доказавшие свою эффективность.

ПРОДУКТЫ И ЛЕКАРСТВА ВСЕГДА НА ПРИЛАВКАХ

У жителей, особенно во время неожиданных потрясений в мире, должны быть еда, вода, медикаменты и по доступным ценам. Все регионы страны обязаны обеспечить продовольственную безопасность. Поэтому сегодня важно сохранить в стране стабильную ситуацию с поставками и ценами на продукты и лекарства. Правительство страны совместно с регионами постоянно отслеживает стоимость товаров первой необходимости и некоторых социально значимых товаров, в том числе и продуктов.

ФЕЙКОВ И СЛУХОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ

Почти каждый из нас начинает день с соцсетей. Проснулся утром - и сразу рука тянется к мобильнику или планшету. Что там в мире происходит? А клятый коронавирус бушует! Чтобы оперативно действовать в этой ситуации, нужно шерстить социальные сети по всей стране и отладить механику реагирования. Центр сможет качественно и быстро не только мониторить информационное поле, но и сообщать региональным и федеральным властям о различных изменениях в городах страны.

Центр создается также и для синхронизации информационной повестки в стране. В сегодняшней ситуации от скоординированности заявлений и решений зависит очень многое. Теперь практически любые вбросы могут стать предметом спекуляций и фейков. Поэтому для удобства и спокойствия жителей всей страны важно, чтобы все получали полностью достоверную, проверенную информацию. Ведь вбросов, слухов и откровенного вранья с каждым днем будет все больше. Центр сможет собирать в органах федеральной и региональной власти всю важную информацию в стране по коронавирусу. Потом сообщать ее жителям в каждом городе и селе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Врачи и лечат, и обучают

Из-за коронавируса врачам, медсестрам и другим медработникам приходится вкалывать без сна и отдыха. Но многие медики сегодня также дополнительно работают и как волонтеры - там, где это требуется в первую очередь. Есть и первые результаты. Столичный Департамент здравоохранения расширил обучение онлайн-лекциями ведущих экспертов ведомства. Теперь все врачи могут узнать о том, как вести себя с пациентами, у которых есть подозрение на коронавирус, и что предлагает мировая наука для лечения таких больных.

Кроме этого, Москва взяла для работы в больнице в Коммунарке волонтеров-медиков, студентов медицинских вузов города. Все медики, помогающие пациентам с коронавирусом, включая и волонтеров-медиков, получат дополнительные денежные выплаты.

ВАЖНО!

Больницу в Новой Москве строят круглосуточно

История с коронавирусом в Китае стала для всего мира поучительной. Всероссийское общество здравоохранения приводит в пример то, как в очагах опасной инфекции срочно потребовались новые больницы, новые палаты для зараженных и требующих усиленного ухода. Мгновенно и теми силами, что есть, решить проблему лечения всех заболевших невозможно нигде - ни в Китае, ни в Италии, ни в США, ни в России. Поэтому в Москве решили приступить к строительству нового больничного комплекса. Ведь столица сейчас приняла на себя первый удар коронавируса. Москва, словно фильтр, собрала больше всего заболевших или потенциально зараженных людей.

С 13 марта в поселении Вороновское в Новой Москве началось строительство инфекционного центра на 500 мест. В нем разместятся приемный и лечебный блоки, реанимация на 250 мест, лаборатория, детское, операционное и родильное отделения. Под комплекс отдали участок площадью 43 гектара. Строители работают круглосуточно. Если заболевших коронавирусом станет больше, то все должно быть готово для их приема.

Проект инфекционного центра во многом уникален. Его разработали с учетом московского и китайского опыта строительства похожих сооружений. Такие же технологии могут при необходимости использовать и в других регионах. Новая больница в Москве станет одним из самых современных медицинских центров страны, оснащенным всем необходимым для высококвалифицированной помощи.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России:

- единая «горячая линия» - 8-800-2000-112;

- официальный сайт - https://стопкоронавирус.рф