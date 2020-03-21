2020-03-21T10:34:27+03:00
Происшествия

МЧС о пожаре в Подмосковье: горит алюминиевый завод, полностью обрушилась крыша

На ликвидацию огня вылетели вертолеты [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Пожар вспыхнул в подмосковном поселке Каналстрой.Пожар вспыхнул в подмосковном поселке Каналстрой.
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В подмосковном поселке Каналстрой утром 21 марта загорелся алюминиевый завод. Пожару уже присвоили 3-й номер опасности.

- Горит алюминиевый завод в городском округе Дмитров, в поселке Каналстрой. Заявка поступила в 8.30, уже в 8.58 - объявлен 2-й номер пожара, а в 9.12 - присвоен 3-й номер опасности, - рассказали "Комсомольской правде" в МЧС по Московской области.

На пожаре работает 12 человек, приехало четыре пожарных машины, но когда спасатели увидели площадь завода и пожар, то позвали на помощь специалистов на вертолетах.

- Они сбросят воду сверху, потому что пожар начался на крыше. Площадь возгорания 300×200 кв.метров (60 тысяч кв.метров), - добавили в МЧС по Московской области.

По данным специалистов, крыша обрушилась полностью. Спасатели делают все возможное для локализации огня. Дальнейшая информация уточняется.

- Информация по пострадавшим не поступала. Мы проверяем данные, общаемся с владельцем и уточняем, кто мог бы находиться на предприятии, - сказали спасатели.

Пожар в Подмосковье: горит алюминевый завод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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