Восемь пациентов, переболевших коронавирусом, выписаны из московских больниц

Число пациентов, которые вылечились от коронавируса COVID-2019 и были выписаны из инфекционных больниц Москвы, увеличилось до восьми.

- У нас есть хорошие новости, - рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Уже восемь человек, которые заболели коронавирусной инфекцией, прошли лечение, полностью выздоровели и на сегодняшний день выписаны из наших больниц.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала со ссылкой на Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, что по состоянию на 20 марта в столице официально подтвердили 131 случай COVID-2019.

- Ситуация в Москве остается стабильной. На наш взгляд это говорит об эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения в Москве данного заболевания, - заявила Ракова.

Напомним, вчера мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в течение ближайшей недели на территории города будут открыты 9 современных лабораторий, которые смогут делать до 10 тысяч тестов на коронавирус. Это в два с половиной раза увеличит нынешние мощности.

- В дальнейшем мы будем наращивать мощности лабораторных исследований, тестирований и так далее, - отметил Сергей Собянин. - Вполне возможно, мы сегодня ведем переговоры, что включим мощности и частных лабораторий.