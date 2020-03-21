В Реутове с подозрением на коронавирус госпитализировали целую семью

На текущий момент на территории Московской области 18 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За минувшие сутки список увеличился лишь на одного пациента. Однако накануне в одну из подмосковных инфекционных больниц были госпитализирована семья из Реутова - супружеская чета и двое их детей.

«Четыре человека с подозрением на коронавирус находятся в изоляции, - рассказали в Оперативном штабе Московской области по коронавирусу. - Итоговые результаты тестирования будут известны после верификации диагноза в лаборатории «Вектор» в Новосибирске».

Напомним, исследование анализов, взятых у людей с подозрением на коронавирус, в новосибирском центре «Вектор» - это третий уровень подтверждения диагноза. Два предыдущих анализа, сделанных в лабораториях столичного региона, дали у всех четырех пациентов положительный результат.

Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшую неделю в Москве заработают 9 новых лабораторий (часть из них уже запущена в тестовом режиме), которые смогут делать до 10 тысяч исследований в сутки.

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