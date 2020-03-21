2020-03-21T14:15:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Реутове с подозрением на коронавирус госпитализировали целую семью

Их анализы направлены в новосибирский центр «Вектор»
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Итоговые результаты тестирования будут известны после верификации диагноза в лабораторииИтоговые результаты тестирования будут известны после верификации диагноза в лабораторииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На текущий момент на территории Московской области 18 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За минувшие сутки список увеличился лишь на одного пациента. Однако накануне в одну из подмосковных инфекционных больниц были госпитализирована семья из Реутова - супружеская чета и двое их детей.

«Четыре человека с подозрением на коронавирус находятся в изоляции, - рассказали в Оперативном штабе Московской области по коронавирусу. - Итоговые результаты тестирования будут известны после верификации диагноза в лаборатории «Вектор» в Новосибирске».

Напомним, исследование анализов, взятых у людей с подозрением на коронавирус, в новосибирском центре «Вектор» - это третий уровень подтверждения диагноза. Два предыдущих анализа, сделанных в лабораториях столичного региона, дали у всех четырех пациентов положительный результат.

Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшую неделю в Москве заработают 9 новых лабораторий (часть из них уже запущена в тестовом режиме), которые смогут делать до 10 тысяч исследований в сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восемь пациентов, переболевших коронавирусом, выписаны из московских больниц

По словам заммэра Анастасии Раковой, ситуация остается стабильной (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доктор Мясников: От долгого карантина последствия опаснее, чем коронавирус
Известный врач и телеведущий рассказал в интервью «КП», что помогает затормозить инфекцию, когда пандемия пойдет на спад и как вести себя каждому, чтобы не заразиться и не заразить близких
Новости 24
Погода в Москве на 21 марта 2020 года: дневная температура опустится до нуля
Для тестирования на коронавирус в Москве развернуто девять лабораторий
Собянин: Колледжи Москвы переходят на дистанционное обучение
Оперштаб: В числе вновь заболевших коронавирусом в Москве нет детей
Похолодание и высокое атмосферное давление придут в Московский регион
В московском метро выявили 376 человек с температурой
В Москве бизнес-леди попыталась взять кредит в миллиард под залог несуществующих драгоценностей
Погода в Москве на 19 марта 2020 года: МЧС предупреждает о сильном ветре
Оперативный штаб по коронавирусу в Москве завел аккаунт «В Контакте»
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
Актриса сериала «Каменская» написала заявление в полицию на пропажу своего помощника после вечеринки
В Москве дебошир набросился с ножом на сотрудника полиции
Собянин: Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки
Синоптики рассказали, когда можно будет менять зимнюю резину на летнюю
В Оперативном штабе опровергли слухи о введении режима ЧС в Москве
Детские сады в Москве закрываться не будут
Более тысячи пар заключили брак на необычных площадках в Москве
Больница в ТиНАО будет быстро обеспечена водой, электричеством и теплом
Анастасия Ракова: Сбежавшие пациенты возвращены в больницу в Коммунарке
Московские театры объявляют об отмене спектаклей из-за коронавируса
Собянин рассказал о расширении ограничительных мер из-за короновируса