В Москве на время карантина предложили открыть онлайн-регистрацию браков

Москвичи Карина (ей 26 лет) и Алексей (27) последнюю неделю работают из дома, на удаленке. Она - арт-директор в крупной организации, он - менеджер в IT-фирме. Ребята уже около года живут вместе. В феврале подали через портал госуслуг в столичное управление ЗАГС заявление о регистрации брака. Церемонию - с обменом кольцами и словами бодрой тетеньки про «объявляю вас…» - назначили на начало апреля.

Из-за коронавируса, как известно, в Москве молодые пары начали активно отменять намеченные на эту весну свадьбы. Оно и понятно. Кому-то в условиях карантина всех гостей никак не собрать - на массовые мероприятия можно пригласить не более 50 человек. Кто-то просто не хочет рисковать. Не зря же большинство столичных офисов перешли на удаленную работу!

Карина и Алексей рисковать здоровьем не хотят (двухнедельный запас продуктов закупили заранее, уже пятые сутки из квартиры не выходят на всякий случай), однако регистрацию брака откладывать не хотели бы…

- Нет, мы не хотим никуда ходить в такое время, - размышляет Алексей, программист по образованию. - На мой взгляд, это не такое уж сложное дело. Ведь мы вместе подавали заявление через портал госуслуг, оба там были идентифицированы как люди, которые хотят вступить в брак. Почему и саму процедуру регистрации не проводить по желанию жениха и невесты в Сети? Этому даже карантин не помеха. Каждый поставил электронную роспись - портал госуслуг этот брак зарегистрировал. В любом случае, мы хотели в Москве просто расписаться, а свадьбу сыграть уже позже - у нас родители живут в другом городе, мы к ним летом собирались.

По словам молодых людей, они уже отправили в Управление ЗАГС запрос с просьбой позволить им зарегистрироваться в онлайне, не посещая самого ЗАГСа. Ребята уверяют, что такой услугой наверняка воспользовались бы и многие другие пары.

- Наши друзья были бы не прочь, пройти такую же онлайн-регистрацию, - говорит Карина. - Уверена, что таких пар были бы десятки, если не сотни.

Сенатор, Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила «Комсомольской Правде», что попробует помочь ребятам в их вопросе. По крайней мере, узнает, возможна ли такая электронная услуга.

- Понятно, что научно-технический прогресс не стоит на месте, - сказала Инна Юрьевна. - Я в ближайшее время обращусь в Управление записи актов гражданского состояния города Москвы, чтобы они изучили этот вопрос и рассказали, возможно ли это.

При этом сенатор напомнила, что на текущий момент ЗАГС Москвы лишь ограничился рекомендацией к парам, желающим зарегистрировать свой брак, по возможности перенести даты регистрации на более поздний срок, когда закончится карантин. Также действует рекомендация ограничить число гостей на церемониях в ЗАГСах.

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