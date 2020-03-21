В Подмосковье число пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло до 35 человек

Оперативный штаб Московской области по коронавирусу опубликовал обновленные данные по числу подтвержденных случаев коронавируса на территории региона. Их число выросло до 35 человек. Таким образом, за сутки выявили 17 новых пациентов (днем ранее сообщали о 18).

В списке рейсов, которыми прибыли выявленные за последний день заболевшие, - перелеты в столичные аэропорты из Мюнхена (7 марта), Вероны (8 марта), Франкфурт-на-Майне (9 марта), Рим (14 марта), Женева (два рейса - 14 и 15 марта), а также Пекин (17 марта).

Всех пассажиров этих рейсов просят немедленно вызвать врача, позвонив по номерам 8 (800) 550-50-30 или 112.

Вчера же стало известно о том, что в Подмосковье выписали первую пациентку, которая успешна вылечилась от COVID-2019.

Напомним, вчера губернатора Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о расширении списка мер для предотвращения активного распространения инфекции в Подмосковье. В частности, до 12 апреля закрыты все колледжи и вузы области (несколькими днями ранее вышло постановление о таких же мерах по школам) - учащиеся переведены на дистанционное обучение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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