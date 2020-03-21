В Москве для лечения больных COVID-2019 перепрофилируют стационары нескольких больниц

Еще несколько больниц столицы готовы к возможному приему пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-2019.

- Несмотря на то, что все наши стационары, в том числе больница в Коммунарке, полностью справляются с потоком пациентов, мы начинаем заранее разворачивать дополнительные мощности для того, чтобы перестроить работу персонала и провести допобучение по работе с новой инфекцией, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, два из запланированных стационаров уже готовы - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и в Челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн.

- На следующей неделе будут готовы принять больных с коронавирусом еще несколько стационаров.

Также столичные власти активно привлекают и дополнительные кадры - медиков-волонтеров, ординаторов и другой медицинский персонал.

Анастасия Ракова напомнила, что столичные власти ввели денежные надбавки для медиков, задействованных в работе по борьбе с COVID-2019.

Звонки горожан о профилактике коронавируса и методах борьбы с ним принимаются на телефон горячей линии Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

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