2020-03-21T16:26:41+03:00
Общество

Андрей Воробьев поручил обсудить с руководством завода в Дмитрове оказание помощи людям

Ликвидацию пожара и его последствий губернатор Подмосковья взял на личный контроль
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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На месте работают 50 единиц техники, три пожарных вертолета и пожарный поездНа месте работают 50 единиц техники, три пожарных вертолета и пожарный поезд
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Ситуация с тушением пожара в Дмитрове, где этим утром загорелся Дмитровский опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты, находится на контроле у губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

По последним данным, огонь охватил площадь около 32 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте организован штаб. В тушении пожара участвуют более 50 единиц техники и более 150 человек, два вертолета К-32 и один Ми-8 МЧС России, пожарный поезд. По данным МЧС, информации погибших и пострадавших нет.

- Утром я отправил своего заместителя по региональной безопасности Романа Каратаева на место пожара, чтобы вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям и пожарными отработать тушение, - рассказал жителям

Подмосковья губернатор Андрей Воробьёв в видеоролике, который был опубликован соцсетях.

- Туда выехал мой заместитель по инвестициям Вадим Хромов для того, чтобы переговорить с владельцем и генеральным директором завода на счет того, как мы можем помочь людям.

Губернатор напомнил, что на заводе работают более 200 человек.

- Ситуацию мы держим на контроле и уверен, что пожарные справятся с тушением. Самое главное, что никто не пострадал.

На месте также работает поисково-спасательный отряд Мособлпожспас, который занимается забором проб воздуха - для определение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

- Тушение осложняется тем, что строение состоит из металлоконструкций и завести личный состав внутрь весьма рискованно, - объясняет первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян. - Поэтому действуем по периметру - с высотной техники, работает авиация. Ни одно соседнее здание сейчас не попадает в зону риска, поскольку по всему периметру расставлены боевые расчёты.

По словам специалиста, тушение такого сложного пожара на такой большой территории может занять более суток.

- Сейчас наша задача - локализовать пожар, - отметил Чуприян.

Пожар в Подмосковье: горит алюминевый завод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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