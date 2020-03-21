Роспотребнадзор закрыл из-за коронавирусы все бассейны, фитнес-центры и аквапарки Москвы

В Москве в связи с осложнениями эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции закрыли с 21 марта все бассейны, фитнес-центры и аквапарки. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева.

- Рост заболеваемости происходит за счет взрослого населения, - рассказали в Роспотребнадзоре по Москве.

Теперь руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей (государственные и частные) обязаны прекратить допуск посетителей. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

За выполнением постановления будут строго следить территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Москве.

- В случае невыполнения Постановления в целях предотвращения угрозы жизни или здоровью людей будут применяться меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, - уточнили в ведомстве.