Роспотребнадзор закрыл из-за коронавирусы все бассейны, фитнес-центры и аквапарки Москвы
В Москве в связи с осложнениями эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции закрыли с 21 марта все бассейны, фитнес-центры и аквапарки. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева.
- Рост заболеваемости происходит за счет взрослого населения, - рассказали в Роспотребнадзоре по Москве.
Теперь руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей (государственные и частные) обязаны прекратить допуск посетителей. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.
За выполнением постановления будут строго следить территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Москве.
- В случае невыполнения Постановления в целях предотвращения угрозы жизни или здоровью людей будут применяться меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, - уточнили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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