2020-03-21T18:57:41+03:00
Общество

Роспотребнадзор закрыл из-за коронавирусы все бассейны, фитнес-центры и аквапарки Москвы

Посещение людей запретили до особого распоряжения
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Ограничение будет действовать до особого распоряженияОграничение будет действовать до особого распоряженияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве в связи с осложнениями эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции закрыли с 21 марта все бассейны, фитнес-центры и аквапарки. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева.

- Рост заболеваемости происходит за счет взрослого населения, - рассказали в Роспотребнадзоре по Москве.

Теперь руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей (государственные и частные) обязаны прекратить допуск посетителей. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

За выполнением постановления будут строго следить территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Москве.

- В случае невыполнения Постановления в целях предотвращения угрозы жизни или здоровью людей будут применяться меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, - уточнили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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