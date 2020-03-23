Наше Подмосковье. «Вместе мы сможем все!»: В Подмосковье по инициативе губернатора волонтеры доставляют одиноким пенсионерам продукты

В Московской области волонтеры и сотрудники органов соцзащиты начали доставлять продукты одиноким пенсионерам и многодетным семьям. Эта адресная помощь организована по поручению губернатора Андрея Воробьёва.

В городах и поселках волонтеры - а это в основном молодые люди из числа местных активистов - обзвонили одиноких пенсионеров и многодетные семьи. Многие из них, кстати, вполне благоразумно, как и рекомендуют специалисты, находятся в режиме самоизоляции, стараясь не выходить из дома. Поэтому поддержка извне очень нужна! Для тех, кому понадобилась помощь, волонтеры составляют продуктовые наборы и развозят их. В увесистых коробках - крупы, макароны, консервы. При этом соблюдаются все необходимые меры предосторожности. Ребята всегда в масках и перчатках.

- Сейчас важно помочь тем, кто в этом больше всего нуждается: одинокие пенсионеры, малоимущие. Нелегко и многодетным семьям, - говорит Андрей Воробьёв. - Я попросил глав муниципалитетов организовать адресную помощь. Волонтеры поддержали нашу идею. Они привозят продукты, лекарства и другие важные товары нуждающимся. Спасибо вам за помощь. Вместе мы сможем все!

Узнать, кому необходима помощь в период повышенной готовности из-за коронавируса или как стать волонтером, можно на сайтах мывместе2020.рф и dobro.ru.

Организации размещают информацию о материальных средствах, продуктах и услугах, которыми они готовы поделиться. А любой желающий может присоединиться к добровольцам, чтобы помочь тем, кому это сейчас необходимо.