Коронавирус - на анализ!

Москва в очередной раз доказала готовность к оперативному решению задач. Ситуация с коронавирусом находится сегодня в столице под жестким контролем. Напомним, инфекция в городе официально подтверждена у 137 человек, из них 8 пациентов выздоровели.

Москва - крупнейший мегаполис России и транспортный хаб. При этом за последние годы в столице созданы самые большие в стране мощности медицинского комплекса сферы здравоохранения. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин принял решение развернуть в городе собственные лаборатории для выявления коронавируса.

«Скорость диагностики и охват исследованиями пациентов из групп риска имеет принципиально важное значение для противодействия распространению коронавирусной инфекции, - написал мэр Сергей Собянин в своем блоге. - До сих пор тестирование на коронавирус проводили только федеральные лаборатории, которые в обычные времена в основном занимались штучной научно-исследовательской работой. Но последние недели их работники делают все возможное и невозможное, чтобы справиться с огромным потоком анализов на коронавирус».

Еще недавно каждую пробу с подозрением на опасную инфекцию приходилось отсылать в Новосибирск. Результатов врачи и пациенты ждали дольше, а вся процедура сильно усложнялась.

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С 20 марта в Москве в кратчайшие сроки развернуты девять собственных лабораторий по диагностике вируса. Их разместили в городских больницах и диагностических центрах.

Сначала тестирование исследований на коронавирус началось в пяти городских ПЦР-лабораториях (ПЦР - полимеразная цепная реакция, основной метод проверки на коронавирусную инфекцию. - Авт.). Затем к ним подключились еще три. До конца марта должна открыться еще одна лаборатория в медицинском комплексе в Коммунарке.

«Мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора оттестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием, - сказал мэр Сергей Собянин во время осмотра новой лаборатории в Диагностическом клиническом центре (ДКЦ) № 1 на юго-западе Москвы. - Мы по сути дела в два с половиной раза увеличиваем мощности лабораторных исследований».

Лаборатория в ДКЦ № 1 считается одной из самых мощных и технологичных в столице. В ней выполняют все виды исследований - общеклинические, биохимические, иммунологические, микробиологические, цитологические, гистологические. В сутки в лабораторию поступает более 16 тысяч проб. Каждое исследование максимально автоматизировано - от приема и сортировки пробирок до выдачи результатов в электронном виде.

Как отметил мэр, сотрудничество городских лабораторий с лабораториями Роспотребнадзора позволит создать двойной контроль. «В дальнейшем будем наращивать мощности лабораторных исследований, тестирования. Вполне возможно, мы сегодня ведем переговоры, включим мощности и частных лабораторий, обладающих достаточными технологическими и людскими ресурсами», - добавил Сергей Собянин.

Тест-системы им будут поставлять бесплатно, а выполненную работу оплатят из бюджета. Все закупки, исследования и обучение сотрудников будут проходить также за счет бюджета. Если потребуется проверка москвичей на коронавирус, то платить за сдачу анализов и получение результатов им не придется.

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ

В городские ПЦР-лаборатории будут поступать анализы, взятые у людей в поликлиниках и на дому. Федеральные лаборатории также будут работать на полную мощность. Две из них - в Графском переулке и Противочумном центре на улице Мусоргского - пока будут проверять на коронавирус пациентов, проходящих лечение в стационарах. В том числе при необходимости они будут перепроверять положительные пробы, полученные в городских лабораториях. Инфекцию возьмут под двойной контроль.

Все это позволит быстрее и эффективнее реагировать на вызовы, связанные с распространением COVID-2019, которые стоят сегодня перед городом. Ведь, несмотря на то, что количество зараженных в столице растет небольшими темпами, совершенно очевидно, что одним из главных рецептов в борьбе с коронавирусом становится своевременное, быстрое, качественное тестирование групп риска.

«Я очень благодарен системе Роспотребнадзора, федеральным лабораториям, которые в последние недели работали в круглосуточном режиме, отдавая все свои силы и здоровье для этого, и сделали очень многое для того, чтобы вовремя диагностировать и начать лечение больных коронавирусом», - сказал Сергей Собянин.

Созданные в Москве все девять лабораторий полностью соответствуют требованиям биологической безопасности.

«Требований по безопасности у нас даже больше, чем в Западной Европе, - сказал Александр Цибин, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике, заведующий отделом организации и контроля деятельности лабораторной службы Москвы «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ». - Мы обладаем всеми необходимыми возможностями для обеспечения выполнения лабораторных исследований коронавируса».

Сейчас проводятся переговоры с производителями о срочных закупках дополнительного оборудования. В лаборатории уже переданы новые тест-системы «Вектор», которые рассчитаны на 100 тысяч исследований. Кроме того, готовится контракт на поставку 15 тысяч тестов в сутки с возможностью увеличения объемов в зависимости от потребности в исследованиях.