Инфекционная больница в Новой Москве строится круглосуточно

В Новой Москве в поселении Вороновское около деревни Голохвастово продолжается круглосуточное строительство инфекционного комплекса. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в мире. Напомним, сейчас в столице диагноз «коронавирус» официально подтвержден у 137 человек. При этом 8 пациентов выздоровели.

«Тем не менее каждый новый случай требует госпитализации не только самого заболевшего, но и еще нескольких человек, - написал в своем блоге Сергей Собянин. - На больничную койку отправляются все, кто контактировал с носителем вируса, если у них выявлены даже малейшие признаки ОРВИ. И, разумеется, город должен быть готов к любому сценарию развития событий. Поэтому в рамках режима повышенной готовности мы приняли решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной больницы № 1».

КОРПУСА ОСНАСТЯТ НОВЕЙШЕЙ МЕДТЕХНИКОЙ

Сейчас на стройплощадке больницы в зоне А готовятся бетонные фундаменты лечебного блока. В нем будет 12 корпусов, в том числе лабораторный, хозяйственный и корпус санобработки. В ближайшее время в зоне Б начнут возводить блок реанимации - это еще 16 различных корпусов, включая единый комплекс из 10 корпусов интенсивной терапии на 250 мест.

- Мы ставим себе срок примерно в течение месяца, плюс-минус, построить больницу полностью, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Задача тяжелейшая. Это наш фронт, и мы здесь на войне. Такой объект в спокойном режиме можно строить шесть - восемь месяцев, а мы должны построить в кратчайший промежуток. Точную дату я пока не назову.

По его словам, при необходимости лечебный блок в будущем может быть переоборудован в реанимацию с палатами интенсивной терапии. Корпуса соберут из быстровозводимых конструкций и оснастят самой современной медицинской техникой. Вокруг больничного комплекса создадут внешний периметр ограждения и охраны.

- Сейчас главная задача - изготовить металлоконструкции и сэндвич-панели для монтажа стен больницы, - сказал Андрей Бочкарев. - Еще одна проблема - подъездные дороги. Мы их сейчас прокладываем, чтобы во время интенсивной сборки конструкций, внутренних перегородок, электрики одновременно около 4 тысяч грузовиков могли заезжать на площадку.

«ЗАКОПАЕМ ВИРУС ВМЕСТЕ С КОРОНОЙ»

Боевое настроение строителей поддерживают с помощью мотивирующих плакатов с надписями «Закопаем вирус вместе с короной!» или «Счет идет на минуты!».

- Все занятые здесь специалисты и так понимают важность и ответственность задачи, которая стоит перед нами, - отметил глава Стройкомплекса столицы. - Однако для дополнительной поддержки духа строителей на площадке размещены мотиваторы для настроя. Когда начнем сборку корпусов, будем транслировать еще и музыку через динамики.

С понедельника, то есть сегодня, в больнице планируют приступить к внутренней отделке первых корпусов. Сюда уже подведены линии электро- и газоснабжения, прокладываются системы водоснабжения и канализации.

Новый информационный центр, как отметил заммэра столицы, будет не временной постройкой, а капитальной, рассчитанной на работу в течение ближайших 20 лет.

ТТХ медцентра

Площадь участка - 43 гектара.

Площадь здания - около 81,3 тысячи квадратных метров.

Количество мест для пациентов - 500, в том числе 250 коек реанимации.

Внутри - приемное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное, а также на случай необходимости родильное отделения.

Всего - более 30 лечебных и диагностических корпусов.

ЦИФРЫ

На стройплощадке в поселении Вороновское:

- около 5 тысяч строителей из 35 лучших стройкомпаний Москвы, в том числе и метростроевцы, более 1,2 тысячи единиц техники;

- корпуса - из бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сэндвич-панелей;

- расстояние от больницы до ближайших жилых домов - более 250 метров;

- проложат порядка 10 км инженерных сетей;

- построят водозаборную станцию, 2 водозаборных узла, газопровод;

- построят автономные очистные сооружения для канализационных стоков с системами обеззараживания.