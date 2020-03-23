Реконструкция прудов в Москве: Рядом с Новоспасским - огород, у Лазоревого - лежаки для загара

Белый лебедь на пруду в некоторых столичных районах появится не скоро. Более двадцати водоемов в этом году закроют на капремонт. Из-за теплой погоды их начнут обновлять раньше. Коммунальные службы не только благоустроят берега, но и восстановят экосистему прудов. Например, высадят у кромки воды болотистые растения - камыш, рогоз, аир.

Отдохнем в тени плакучей ивы

После реконструкции Лазоревые пруды возле усадьбы Свиблово окажутся в самом длинном столичном парке в пойме реки Яузы. Он растянется от МКАД до Ботанического сада. На двух прудах покрытие подводных откосов меняют с щебня на гальку. Вокруг водоемов высадят ивы. Рядом обустроят новую просторную площадку для отдыха с лежаками. Кроме того, летом в парке возле соседней реки можно будет погулять по специальным деревянным настилам и пешеходным мостикам, отдохнуть на шезлонге или садовом диванчике, почитать книжку в беседке.

Лазоревые пруды. Фото: mos.ru

Фотосессия на красивом берегу

Один из самых красивых московских прудов - Собачий в парке «Сокольники» - станет еще удобнее для фотосессий и прогулок. Водоем находится между Майским просеком и Богородским шоссе. Его часто можно увидеть на снимках профессиональных фотографов и любителей. В этом пруду горожане почти никогда не купались, и вода в нем осталась чистой. Последний раз его капремонт устроили больше пяти лет назад. С тех пор коммунальщики только убирали мусор из воды и на берегах, косили траву вокруг водоема. А зимой бурили лунки во льду, чтобы пустить кислород рыбам и моллюскам. Теперь Собачий пруд почистят от ила, отремонтируют берега и благоустроят прибрежную полосу. Здесь высадят новые растения, поставят лавочки и фонари.

Один из самых красивых московских прудов - Собачий в парке «Сокольники». Фото: moscowalk.ru/vao/sokolniki/parki/sokol-park

Для насекомых поставят кормушки

Старинный пруд около Новоспасского монастыря в центре Москвы почистят от ила, грязи и лишних растений. Здесь заменят крепление берегов и декоративные ограждения. Вокруг высадят ивы. В соседнем сквере появится аптекарский огород с лекарственными растениями - мятой, шалфеем, ромашкой, зверобоем. Рядом поставят арку и кормушки для птиц, зверей и насекомых. Около пруда проложат дополнительные прогулочные дорожки.

Старинный пруд около Новоспасского монастыря в центре Москвы почистят от ила, грязи и лишних растений. Фото: ag.mos.ru

Карасей станет больше

На Ясном пруду в Южном Медведкове на северо-востоке города устроят современную зону отдыха для местных жителей. Летом здесь можно ловить рыбу, а зимой кататься на коньках. Во время ремонта пруд полностью осушат, почистят дно и укрепят берега. В прежние времена в центре водоема был небольшой островок, на который можно было пройти по подводной косе, как в фильме «Бриллиантовая рука». Но теперь все спрятано под водой. Впрочем, на берегах пруда поставят новые прогулочные мостики. После очистки в водоеме станет больше рыбы, например, ротанов и карасей.

ЧТО ЕЩЕ

- Верхний и Нижний Удальцовские пруды. К концу этого года появится площадка для отдыха и спорта. Около воды проложат пешеходный маршрут, поставят лавочки, беседки для чтения. Для рыбаков обустроят специальные мостки.

- Царицынский пруд. Укрепят берега, обновят дно, отреставрируют старинную плотину. Она разделяет Верхний и Средний пруды. Около воды высадят новые растения.

- Калитниковский пруд приведут в порядок вместе со сквером, в котором он находится. Здесь поставят новые скамейки, навесы от солнца, урны и фонари. Водоем почистят от ила и мусора, обновят береговую полосу, заменят ограждения.

- Пруд в лесопарке «Кусково» превратят в развлекательную площадку. Вокруг него появятся игровые комплексы, фудкорт, спортивная зона с пунктами проката. Рядом с водоемом уберут сухие деревья, а воду в пруду почистят. Новые фонари поставят на прогулочных дорожках так, чтобы они не мешали животным и птицам.

Пруд в лесопарке «Кусково». Фото: ag.mos.ru

КСТАТИ

Спасение утопающего - дело видеокамеры

На некоторых прудах, где нет спасательных станций, поставят умные видеокамеры. Например, для эксперимента их уже подключили на Борисовских прудах. Электронный наблюдатель состоит из видеокамеры, радаров и тепловизоров. Техника распознает людей, животных и предметы даже в темноте и в непогоду. Если человек выходит на тонкий лед или купается в запрещенном месте, то сигнал автоматически пойдет на ближайшую спасательную станцию.