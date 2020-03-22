«Летели с полным самолетом китайцев. Чего их теперь бояться?»: Что происходит в аэропорту, куда прибывает большинство россиян из-за границы

Видели картины из серии «проводы казака на службу»? На плече бойца рыдает мать, поодаль супруга жмет ребенка к подолу. Нечто подобное было и у меня, когда по заданию редакции отправили в аэропорт встречать вернувшихся из-за границы.

- Опаснее в Москве места нет. У нас же все больные коронавирусом в России - вернулись из-за бугра, - причитала супруга с кошкой на руках.

Терминал F Шереметьево первым начал принимать пассажиров из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.Фото: Андрей АБРАМОВ

С тяжелым сердцем ехал в Шереметьево. Здесь недавно закрыли два терминала и все самолеты раскидали по соседним. Я отправился в F, куда вечером 22 марта приземлилась два десятка международных рейсов.

Накануне «Комсомолка» писала, как в Домодедово пассажиры пожаловались на давку: одновременно прилетели пять рейсов, людей загнали в одну комнату и попросили заполнять анкеты. Поэтому было интересно, как справится аэропорт-коллега. Тем более, что отсюда и сюда летает «Аэрофлот», который остался единственным перевозчиком за рубеж.

Маски пользуются спросом в местной аптеке. Завозят их сюда ежедневно.Фото: Андрей АБРАМОВ

«В ЕВРОПЕ ВСЕ ТО ЖЕ САМОЕ»

Стоило войти в «Шарик», как дурные мысли улетучились сами собой. Официантка начищает стол, после неряшливого едока, прилетевшие переминаются в ожидании такси - рутина!

- Молодой человек, у вас есть интернет на телефоне? - заглядывает мне в глаза брюнетка в черном пальто.

Арина месяц путешествовала по Европе. Сейчас вернулась из Амстердама. Баланс русской симки не пополняла, вот и попросила раздать Wi-Fi.

Встречающих у выхода практически не былоФото: Андрей АБРАМОВ

- Температуру в самолете померили - секунду направили термометр и пошли дальше. Как-то не выглядит это тщательным контролем. Хотя в Европе все то же самое.

Наш разговор прерывает парень в медицинской маске и с фирменным бейджиком аэропорта на груди.

- Мы посмотрели ваши перелеты. Пройдемте со мной. Мы возьмем у вас анализ и затем вы отправитесь на карантин, - констатировал неизвестный.

Часть медработников ходила на обед, и как раз возвращались на рабочее местоФото: Андрей АБРАМОВ

- Почему из всего самолета я?

Парень пожал плечами.

- То есть вы хотите сказать что я больна? - запаниковала девушка.

- Нет-нет. Мы берем выборочно людей и просим их сдать анализ.

- Прощайте! - многозначительно бросила мне Арина.

Большинство пассажиров в маскахФото: Андрей АБРАМОВ

МАСКИ РАЗБИРАЮТ, НО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИВОЗЯТ НОВЫЕ

- Работы вообще не стало! - сокрушается местный бомбила.

За полтора часа, что я провел в аэропорту бедолаге так и не удалось никого развести на такси. Хотя он честно цеплялся к каждому выходящему.

В зале работает аптека. Фармацевт любезно предлагает купить последнюю маску за 36 рублей. Причем сам он сапожник без сапог - работает без респиратора.

- Я пытался, но от него лицо чешется. Начинаешь руками лезть - а это еще опаснее (коронавирус проникает через слизистые, в т.ч. через глаза - прим.ред.). За сегодня все маски разобрали. Но каждый день привозят новые - перебоев нет. Антисептик в наличии, надо? 200 рублей, - предлагает продавец Александр Чупахин.

В защите и все сотрудники воздушной гаваниФото: Андрей АБРАМОВ

Молодая семейная пара Ирина и Семен вернулись из путешествия по Португалии. Отчитались, что температуру мерили в самолете. По прилету опрашивали врачи. Сказали - сидеть дома. Еще несколько пассажиров спокойно без эмоций повторяют тот же рассказ.

- Я прилетел из Брюсселя. В самолете вместе со мной еще 15 пассажиров. Стюардессы сказали, что у них таких пустых рейсов 3-4 в день, - рассказал солидный мужчина, представившийся Дмитрием.

Из Европы вылетают последние туристы и не командировочные!

По прилету выдают памятку, в которой указано, как себя вести, если поднялась температураФото: Андрей АБРАМОВ

СЕЛФИ В ХИМЗАЩИТЕ

Сонную атмосферу зала неожиданно разбавляет шествие людей в защитных костюмах. Те самые медработники, которые опрашивают прилетевших и ,если есть температура, берут анализы.

К процессии подбегает дама типажа поклонница селфи. И просит сделать себяшку с сотрудниками. Те не отказывают, позируют как лучшие друзья.

Работникам аэропорта ежедневно измеряют температуруФото: Андрей АБРАМОВ

- Видишь этих в химзащите с сапогами-бахилами? Они как распределители там. Говорят - кому за какой стол пройти. А те, что в тонких хирургических халатах - и есть медики, - рассказывает пассажирка Анастасия.

Девушка только что вернулась из Хорватии, куда летала к семье. Говорит, что там все сидят по домам на добровольной самоизоляции. Иностранцев очень боятся. Магазины и рестораны закрыты. Только супермаркеты работают до 18:00.

В зале можно встретить два вида людей в защитных костюмах. Вот эти молодые люди, по словам пассажиров, работают распорядителями: перенаправляют прилетевших к медикамФото: Андрей АБРАМОВ

- День с утра не задался. Проснулась от того, что люстра ходуном ходит. В Загребе (столица Хорватии - прим. ред.) было землетрясение. Потому еще эсэмэска пришла от авиакомпании, что рейс на шесть часов раньше перенесли, пришлось экстренно собираться, - продолжает рассказ девушка.

Несколько рейсов из-за границы 22 марта отменили. Видимо, не набралось пассажировФото: Андрей АБРАМОВ

СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ!

Настя рассказывает, что на ее рейсе температуру по прилету не измеряли. Но она не исключает, что где-то были установлены стационарные тепловизоры, и она их не заметила.

- С нами летел мужчина, который заливался кашлем. Но жара у него не было. Когда приземлились, на борт за ним пришли врачи, дали маску и посадили с нами в один автобус.

Несколько рейсов из-за границы 22 марта отменили. Видимо, не набралось пассажировФото: Андрей АБРАМОВ

После паспортного контроля прилетевших ждут еще два пункта. На первой стойке спрашивают: остаешься в Москве или летишь дальше.

- Девушка в маске, но без костюма. Дальше идешь за стол к врачу. Спрашивают как здоровье, откуда прилетел, нужен ли больничный. Предлагают антисептиком руки обработать. Выдали памятку про изоляцию. Все очень вежливы. А вот пассажиры толпятся близко к друг другу, лезут без очереди. Никакую дистанцию не соблюдают и поддерживать ее никто из сотрудников не стремиться.

Экипаж корабляФото: Андрей АБРАМОВ

Уже в маршрутке в сторону Москвы, соседка по сиденью громко рассказывала в телефон, что все прошло нормально, вскоре будет дома.

- Вместе с нами летели много китайцев. Но что их сейчас бояться, когда болезнь перекинулась в Италию? Осмотр прошел нормально. А что очковать? От людей они хорошо защитились, нас бы так кто защитил!

Костюмы, маски и очки у сотрудников стерильныеФото: Андрей АБРАМОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Дирекция по связям с общественностью аэропорта Шереметьево:

- Сейчас в терминале F обслуживаются все рейсы, прибывающие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Все прилетающие проходят контроль состояния здоровья. В самолете - сотрудниками Роспотребнадзора с помощью дистанционных тепловизоров. Наиболее строгий досмотр в зоне прилета, где размещены стационарные тепловизоры.

Лаборатория, где собирают анализы, запрятана от посторонних глазФото: Андрей АБРАМОВ

У прилетевших измеряется температура, анкетирование, проводится забор биоматериала для анализа на наличие коронавируса. Медики внимательно осматривают пассажиров с целью выявления признаков заболевания. При повышенной температуре, простудных симптомах пассажиров доставляют в изоляторы в здравпунктах аэропорта, а затем госпитализируют в инфекционные больницы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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