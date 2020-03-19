Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил во время карантина организовать помощь одиноким пенсионерам и многодетным семьям

Последние несколько дней губернатор Московской области Андрей Воробьёв ежедневно докладывает жителям региона о текущей ситуации с коронавирусом. Ранее уже сообщалось, что за сутки инфекционное заболевание COVIDт подтвердился еще у пятерых пациентов подмосковных больниц.

- Сейчас у нас 17 заболевших, вчера было 12, - напомнил губернатор. - Еще семь диагнозов мы отправили на подтверждение. К сожалению, есть рост. Наша горячая линия 8 (800) 550-50-30 продолжает работать и отвечать на самые острые вопросы.

Одна из раздуваемых в Сети тем - фейки про дефицит продуктов. Специалисты уже объясняли: нынешний потребительский ажиотаж по своим масштабам можно сравнить с новогодним. Да, во многих магазинах можно видеть опустившие полки с самыми недорогими продуктами вроде гречки, сахара, макарон, консервов. Но это вовсе не значит, что склады опустошены и столичному региону грозит дефицит.

- Это не вопрос дефицита, а скорее скорости завоза продуктов, - сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор обратился к жителям Подмосковья с просьбой серьезно отнестись к требованиям безопасности, которые помогут остановить активное распространение вирусной инфекции.

- Важно продолжать соблюдать самоизоляцию и карантин. Особенно тем, кто был за границей. Важно и дальше продолжить перевод сотрудников на удаленную работу. Особенно это актуально на следующей неделе, потому что мы отправляем школы на каникулы, закрываем, по сути. И важно, чтобы родители смогли работать из дома. Нам важно и дальше придерживаться строгих правил, чтобы победить этот вирус. Понятно, что есть неудобства, но это обязательно надо делать, потому что так безопаснее.

Также Андрей Воробьёв поручил в этот период обратить пристальное внимание на социально незащищенные слои населения.

- Мы понимаем, что сложнее всего тем, кто проживает один. Чаще всего это люди преклонного возраста, конечно, непросто многодетным семьям. Когда много детей, всех надо кормить, обо всех заботиться. Поэтому я дал команду и социальным службам, и главам округов поговорить с каждым, чтобы выяснить, чем мы можем помочь, если семья или человек испытывает какие-либо сложности. Помощь может быть самая разная: кому-то нужно сходить за продуктами, кому-то купить лекарства, средства гигиены. С кем-то нужно просто пообщаться и объяснить ситуацию. Мы постараемся оказать внимание каждому, кто в этом нуждается.

По словам губернатора, с утра он с утра я получил несколько звонков от частных компаний, предпринимателей, которые предложили региону свою посильную помощь.

- Очень приятно, что в этот момент есть такая поддержка по финансовой помощи. Если она вдруг нам понадобится, мы обязательно к вам обратимся.

Ряд сегодняшних поручений был адресован руководителям муниципалитетов Московской области.

- Считаю, что у каждого главы муниципалитета должна быть своя команда добровольцев. Такую команду надо собрать, чтобы решать те задачи, где не хватает людей. Например, доставка лекарств пожилым льготникам или может торговым сетям нужны дополнительные силы - и вы сможете оказать поддержку и помощь. Наша задача - сделать так, чтобы каждый, кто нуждается, почувствовал заботу и внимание. Важно, чтобы никто не был одинок и не оставался со своими тревогами и грустными мыслями наедине.

Отдельно Андрей Воробьёв напомнил о работе подмосковных медиков в такой непростой период.

- Здесь я отдельно еще хочу сказать слова благодарности наши медикам, бригадам скорой помощи, которые работают в очень интенсивном и напряженном режиме. Спасибо вам за ваш добросовестный труд! Будьте здоровы, берегите себя!