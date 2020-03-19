Коронавирус может оставить больных без крови

Врачи уже бьют тревогу - на станциях переливания крови становится безлюдно. Все боятся COVID - 19 и лишний раз предпочитают остаться дома. Но если так будет и дальше, очень скоро больные начнут испытывать дефицит донорской крови. А она может понадобится и для зараженных коронавирусом. Да и другие больные никуда не исчезли.

- Сейчас приоритеты немного сместились, люди не боятся ехать в супермаркет, скупать все что можно, запасаясь наперед. Но боятся приехать к нам в центры и отделения переливания крови, - сокрушается начальник Лечебного отдела РНИМУ имени Пирогова, руководитель донорского движения, "Почетный донор России" Тигран Гагикович Мурадян. - А помощь нужна как никогда. Конечно, запасы есть. Но последние дни доноров приезжает в разы меньше. К тому же из-за ограничительных мер многие выездные донорские акции в университетах отменены. Если так пойдёт и дальше, то боюсь может случиться нехватка крови. У нас в центрах крови безопасно, всё обрабатывается антибактериальными составами, врачи в масках, перчатках, всем меряют температуру, прилетевшие в течение последнего месяца из-за рубежа граждане в целях безопасности не допускаются. Поверьте, вашему здоровью ничего не угрожает. Наоборот, лишний раз провериться в такой обстановке не будет лишним. А вот людям которые находятся на длительном лечении без донорской крови просто не прожить. Речь об онко- и гемологических больных, в том числе и детях. Люди с травмами постоянно поступают, идут роды, там тоже бывает нужна кровь.

Врачи говорят, что кровь и компоненты потребуются и для лечения больных коронавирусом. Тем более что в группе риска пожилые люди с хроническими заболеваниями, низким гемоглобином и проблемами свёртываемости крови.

Донорское движение и отделение переливания крови детской больницы медуниверситета имени Пирогова, Центр крови Гаврилова и отделением переливания крови детского центра имени Димы Рогачева запустили акцию в социальных сетях под хэштегом #ЯМЫдоноры. И ждут всех, кому не безразлично здоровье других.

- Помочь человеку может только человек! Это пафосные слова, но это так. - Говорят врачи. - Сейчас из-за удаленной работы и дистанционного обучения больше стало свободного времени. Потратьте его немного, чтобы сдать кровь нуждающимся.

Куда идти:

Центр крови им. О.К.Гаврилова ДЗМ - работает 7 дней в неделю 8:00-13:00, без записи

- Метро. Беговая, Поликарпова ул., дом 14

- Метро Царицыно, Бакинская ул., дом 31

ОПК РДКБ РНИМУ - работает пн-пт 8:30-12:00, без записи

- Метро Коньково, Тропарево, Юго-западная, Ленинский пр-т, дом 117

ОПК НМИЦ ДГОИ им.Д.Рогачева - работает пн-пт 9:00-14:00, без записи

- Метро Коньково, Тропарево, Юго-западная, Саморы Машела ул., дом 1

При себе необходимо иметь паспорт.

Важно: нельзя посещать отделения переливания, если у вас высокая температура, а также если вы вернулись из-за границы менее месяца назад.