2020-03-20T17:22:42+03:00
Общество

В Подмосковье владельцам торговых центров рекомендовали приостановить работу кинотеатров

Постановлением губернатора Андрея Воробьёва в области сократили число проверок бизнеса, а колледжи и вузы временно перевели на дистанционное обучение
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Владельцам торговых центров рекомендовано приостановить работу кинозаловВладельцам торговых центров рекомендовано приостановить работу кинозаловФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Московской области продолжают расширять список мер безопасности, чтобы не допустить на территории региона активного распространения коронавирусной инфекции. Новый пакет - в опубликованном сегодня постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

В документе, в частности, говорится, что владельцам торговых центров рекомендовано приостановить работу кинозалов. Напомним, ранее были объявлены ограничения для культурно-массовых мероприятий и кинотеатры продавали не более 50 билетов на каждый сеанс. По факту, зрители старались рассаживаться в зале на отдалении друг от друга, соблюдая дистанцию - элементарные меры предосторожности.

Из других важных моментов - до 1 мая на территории Московской области будет сокращено количество проверок бизнеса. Разумеется, кроме случаев, когда проверка необходима, потому что объект угрожает жизни людей.

Кроме того, вслед за школами, с 21 марта временно закрываются колледжи и вузы, работающие на территории Московской области. Их студенты переводятся до 12 апреля на дистанционное обучение.

Вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал жителям области, что на текущий момент в больницах региона находятся 17 пациентов, у которых подтвержден коронавирус. Ранее медики сообщали, что среди них нет ни одного случая, когда болезнь протекает в тяжелой форме.

«Важно продолжать соблюдать самоизоляцию и карантин, - отметил Андрей Воробьёв. - Особенно тем, кто был за границей. Важно и дальше продолжить перевод сотрудников на удаленную работу. Особенно это актуально на следующей неделе, потому что мы отправляем школы на каникулы, закрываем, по сути. И важно, чтобы родители смогли работать из дома».

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