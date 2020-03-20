В Подмосковье владельцам торговых центров рекомендовали приостановить работу кинотеатров

Власти Московской области продолжают расширять список мер безопасности, чтобы не допустить на территории региона активного распространения коронавирусной инфекции. Новый пакет - в опубликованном сегодня постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

В документе, в частности, говорится, что владельцам торговых центров рекомендовано приостановить работу кинозалов. Напомним, ранее были объявлены ограничения для культурно-массовых мероприятий и кинотеатры продавали не более 50 билетов на каждый сеанс. По факту, зрители старались рассаживаться в зале на отдалении друг от друга, соблюдая дистанцию - элементарные меры предосторожности.

Из других важных моментов - до 1 мая на территории Московской области будет сокращено количество проверок бизнеса. Разумеется, кроме случаев, когда проверка необходима, потому что объект угрожает жизни людей.

Кроме того, вслед за школами, с 21 марта временно закрываются колледжи и вузы, работающие на территории Московской области. Их студенты переводятся до 12 апреля на дистанционное обучение.

Вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал жителям области, что на текущий момент в больницах региона находятся 17 пациентов, у которых подтвержден коронавирус. Ранее медики сообщали, что среди них нет ни одного случая, когда болезнь протекает в тяжелой форме.

«Важно продолжать соблюдать самоизоляцию и карантин, - отметил Андрей Воробьёв. - Особенно тем, кто был за границей. Важно и дальше продолжить перевод сотрудников на удаленную работу. Особенно это актуально на следующей неделе, потому что мы отправляем школы на каникулы, закрываем, по сути. И важно, чтобы родители смогли работать из дома».