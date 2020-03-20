2020-03-20T12:39:43+03:00
Происшествия

В Москве задержали мужчину, который открыл стрельбу из автомата Калашникова в квартире

Так закончилась ссора двух приятелей
Иван РУНЕВ
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Вечером 15 марта в полицию поступило сообщение о стрельбе в районе Митино.Вечером 15 марта в полицию поступило сообщение о стрельбе в районе Митино.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечером 15 марта в полицию поступило сообщение о стрельбе в районе Митино. На горячую линию дежурной части позвонили перепуганные соседи, услышавшие выстрелы в одной из квартир на Новотушинском проезде. Прибывшие на место оперативники несколько часов искали стрелка, в итоге, около 3 часов ночи, был задержан 42-летний москвич.

- Как пояснил мужчина полицейским, стрельба началась из-за его конфликта с 40-летним товарищем. Разгоряченный эмоциями, он схватил автоматическое оружие и произвел выстрелы в верх. Автомат был изъят и направлен на экспертизу, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал. По имеющейся информации, даже претензий у перепуганного приятеля не осталось. Полиция проводит проверку случая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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