Эксперты объяснили, могут ли в Москве на время карантина остановить общественный транспорт

Столичные власти сегодня предпринимают серьезные меры, чтобы не допустить активное распространение коронавируса - пришедшего к нам из Китая транзитом через страны Европы. Напомним, ранее мэр Москвы обратился к работодателям с рекомендацией по возможности перевести как можно большее число их сотрудников на удаленную работу. Затем на свободное посещение перевели школы и колледжи, а вскоре городские учебные заведения и вовсе были временно закрыты - с 21 марта по 12 апреля учащиеся будут находиться на домашнем обучении. Прекращены все массовые мероприятия - фестивали, концерты, спортивные матчи. Временно ушли на «каникулы» музеи и цирки.

Один из вопросов, который сейчас иногда задают друг другу обыватели: а что будет в Москве с общественным транспортом? Будут ли на время нынешнего «карантина» закрывать метро, останавливать МЦД и пригородные электрички, а также автобусы, троллейбусы и трамваи?

Ответы на эти вопросы мы попробуем найти вместе с экспертами, изучив опыт стран, куда вирус COVID-2019 тоже уже добрался.

ПОЖИЛЫМ ЛУЧШЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ

- Вероятность заражения в транспорте есть. Но ровно такая же, как и в любом другом месте, где есть люди, - говорит заместитель начальника отдела надзора за условиями труда и радиационной безопасностью Управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Чибаров. - В подавляющем большинстве случаев коронавирус передается, как вы знаете, воздушно-капельным путем. Безусловно, очень важна регулярная дезинфекция, благодаря которой можно снизить риск распространения инфекции. Также стоит включить самосознательность: чихающие и кашляющие как минимум должны закрывать рот салфеткой, а лучше всего - носить маску.

Специалист рекомендует во время поездок на общественном транспорте не прикасаться к лицу. (Это уже потом, когда доберетесь до раковины, чтоб в очередной раз помыть руки с мылом… Да и то. Во время эпидемии коронавируса за лицо себя вообще лучше не хватать, - Авт.).

- Особенно не стоит прикасаться ко рту, носу, глазам, - продолжает Алексей Чубаров. - Вирус проникает внутрь через слизистые оболочки. Чаще протирайте руки антибактериальными гелями, салфетками.

Но при этом, конечно, стоит заметить, что пожилым людям старше 60 лет Оперативный штаб Москвы по коронавирусу настоятельно рекомендует на ближайшие недели отказаться от поездок на общественном транспорте. Вкупе с посещением торговых центров, банков и прочих мест повышенного скопления людей. Тут все просто: у людей старшего возраста повышается нагрузка на иммунную систему, поэтому им лучше оставаться дома.

К слову, именно благодаря серьезным мерам безопасности Москва сейчас остается на последнем месте по числу зараженных коронавирусом среди крупнейших мегаполисом мира.

А ЧТО НАСЧЕТ МЕТРО?

- Сейчас многие высказывают предположения, что метро, как главная транспортная составляющая города, может прекратить работу, чтобы не допустить распространения коронавируса, - говорит директор Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ (МИИТ) Олег Покусаев. – Но ведь в этом нет необходимости!

Специалисты объясняют: в последние годы вся транспортная система Москвы активно модернизировалась. Благодаря этому сейчас можно активизировать все ее мощности и направить на борьбу с вирусной инфекцией. В метрополитене и в обычное время проводится регулярная дезинфекция систем вентиляции, поверхностей, уборка вагонов, станций, переходов. Но сейчас - чаще и тщательнее. Кроме того, в метро дополнительно закупили новые современные дезинфицирующие средства - еще более эффективные.

- Скажем, в среднем один раз в час дезинфицирующими средствами протирают автоматы для продажи билетов, - объясняет Покусаев. - В часы пик, когда поток пассажиров увеличивается, еще чаще. Особенно на самых загруженных станциях. Теперь и воздух на станциях подземки очищается чаще.

Стоит напомнить, что новые поезда «Иволга» и «Москва», которые ездят на многих линиях, оборудованы встроенными ультрафиолетовыми лампами. Вагоны в поездах других моделей обеззараживают ультрафиолетом с помощью переносных ламп.

- С помощью видеокамер с тепловизорами пассажирам на входе измеряют температуру. Сотрудники транспорта обеспечены антисептиками, масками, перчатками. Водители наземного транспорта перед выходом на смену проходят медосмотр, временно они не продают билеты, чтобы не контактировать с пассажирами, а также не соприкасаться деньгами.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

- Обычно применяется такая практика: либо объявляется карантин, и людям предлагают оставаться дома, либо принимаются все возможные меры, чтобы транспортная система работала без сбоев, - рассказывает директор по международным проектам Центра экономики инфраструктуры Екатерина Козырева. - Что касается международного опыта борьбы с коронавирусом, то основной принцип обеспечения безопасности на транспортных объектах - информированность работников. Этому принципу следуют компании из 17 стран, в том числе и московский транспортный комплекс. 100 тысяч наших сотрудников получили памятки, соответствующий инструктаж.

В целом, как объясняют специалисты, во всем мире меры, которые принимаются в транспортном комплексе, схожи. Идут масштабные закупки средств дезинфекции, подвижной состав обрабатывают специальными средствами, состояние здоровья работников – под пристальным контролем.

- Московский транспорт здесь не является исключением. Международный союз общественного транспорта рекомендует также отменить продажу билетов водителями или кондукторами, что и было сделано у нас в Москве, - напоминает Козырева.

При этом эксперт указывает, как по-разному реагируют на новые реалии в разных странах мира.

- Например, в Каталонии (это область в Испании, - Авт.) вплоть до введения режима карантина не принималось дополнительных мер. В Нидерландах на железнодорожном транспорте просто была увеличена частота дезинфекции.

А вот на вокзалах и станциях в Израиле число сотрудников в сменах сократили и переместили их на информационные стойки или за стекло - чтобы соблюдать дистанцию с потоками пассажиров.

- В Москве такая практика возможна, - уверена Екатерина Козырева. - Во-первых, благодаря наличию информационных стоек и в метро, и на вокзалах, а во-вторых, - у нас на большинстве объектов как раз кассы закрытого типа.

ТАКСИ И КАРШЕРИНГ

А еще у Москвы есть одно важное отличие от многих прочих крупных городов Европы и мира. Там специальными мерами защиты практически не охвачены ни такси, ни каршеринг. В других странах эти виды общественного транспорта на время карантина просто вычеркнули. Тогда как московский опыт здесь по-настоящему уникален: в российской столице машины также проходят санитарную обработку.

- Такси и каршеринг, как и другие виды транспорта, принимают меры, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, - говорит заместитель председателя Комиссии по транспорту Норайр Блудян. - Всем таксистам рекомендовано использовать маски, антисептики. Машины такси и каршеринга моют чаще.

Специалист отмечает, что после каждого пользователя в салонах проводится обработка.

- И, конечно, салоны автомобилей чаще проветриваются. Контролируют это МАДИ и ГИБДД, они проводят регулярные рейды. На грязные автомобили можно пожаловаться, позвонив по телефону горячей линии Московского транспорта. Их снимут с маршрута и проведут уборку.