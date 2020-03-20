В Московской области - один зараженный коронавирусом за сутки, он прилетел из Праги

За минувшие сутки подмосковные врачи зафиксировали лишь одного нового пациента с подтвержденным коронавирусом.

Как сообщает Оперативный штаб Московской области по коронавирусу, это человек прибыл в Россию 11 марта рейсом «Аэрофлота» SU 2011 Прага - Москва. Борт приземлился в аэропорту «Шереметьево».

В связи с этим специалисты обратились ко всем пассажирам, летевшим этим же самолетом:

«Вам необходимо срочно вызвать врача, позвонив по номеру телефона 8 (800) 550-50-30, оформив вызов на портале госуслуг или обратиться в скорую помощь по номеру 112».

Таким образом, общее число пациентов с COVID-2019 в Подмосковье увеличилось до 18 человек.

Утром губернатор Московской области выпустил постановление, в котором расширил список мер, которые помогут сдержать активное распространение вирусной инфекции. Так, колледжи и вузы до 12 апреля переведены на дистанционное обучение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Геннадий Онищенко: Чем быстрее мы проэпидемичемся, тем скорее забудем о коронавирусе

Об этом экс-главсанврач России заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" (подробности)