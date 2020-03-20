2020-03-20T16:21:17+03:00
Происшествия

«Вызывайте полицию, у меня коронавирус»: туристка, у которой закончилась виза, устроила погром в московском хостеле

Диагноз не подтвердился, а буйную 37-летнюю даму забрали в психиатрию
Семен ЕЛЕНИН
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Когда приехали полицейские и врачи, иностранка пыталась бросаться на обитателей хостелаКогда приехали полицейские и врачи, иностранка пыталась бросаться на обитателей хостелаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Своим заявлением 37-летняя гражданка Латвии Наталья С. привела администратора хостела на Зоологической улице в состояние шока.

- У меня коронавирус, - сообщила женщина. - Вызывайте полицию.

Администратор, естественно, начал набирать 112. А с Натальей тем временем случилась истерика.

- У нее начался откровенный бред. Она рассказывала про каких-то героев из кино, про каких-то животных, - рассказал «КП» один из сотрудников хостела.

Когда приехали полицейские и врачи, иностранка пыталась бросаться на обитателей хостела, которые пытались от нее сбежать (дама продолжала твердить, что у нее коронавирус). Позже в ситуации разобрались.

- Нам сказали, что эту женщину уже доставляли в России в психиатрию, на родине в Латвии она тоже лежала в специализированных учреждениях, - продолжает сотрудник хостела.

Источник в следствии рассказывает, что кризис у женщины мог начаться из-за объективных сложностей.

- У женщины истек срок ее нахождения на территории России, на родину она вылететь не может, потому что рейсы прекращены, да и денег на обратную дорогу у нее нет, - сообщил источник. - В Россию, насколько известно, она приезжала на заработки. В хостеле проживала в четырехместной комнате для женщин.

Пока врачи доставили гражданку Латвии в психиатрию. Информация о коронавирусе не подтвердилась: в зараженных странах женщина в течение последнего месяца не бывала, с людьми, у которых выявлен COVID-2019 не пересекалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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