2020-03-20T17:51:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Московские врачи выявили за сутки еще 33 пациента с коронавирусом

Среди них двое несовершеннолетних
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
На текущий момент с начала эпидемии в столице выявили 131 пациента с COVID-2019На текущий момент с начала эпидемии в столице выявили 131 пациента с COVID-2019Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в российской столице еще у 33 пациентов выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 20 марта сообщили в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу.

«Большинство заболевших прилетели из европейских стран», - рассказывают специалисты.

В сообщении идет речь о 14 рейсах, которыми летели пациенты, у которых выявлен коронавирус - из Женевы (7), Мюнхена (2), Франкфурта-на-Майне (1), Милана (1), Ниццы (1), Вероны (1) и Баку (1). Эти перелеты охватывают период с 29 февраля по 15 марта.

В Оперативном штабе Москвы уточняют, что среди новых зараженных есть двое несовершеннолетних. При этом один из подростков после прилета из-за границы школу не посещал. Второй до 12 марта ходил на занятия. Сейчас его школа закрыта на карантин.

«Большинство из близких контактов находятся дома в режиме самоизоляции, 7 человек госпитализированы в стационары Москвы. Все они находятся под наблюдением врачей».

На текущий момент с начала эпидемии в столице выявили 131 пациента с COVID-2019. Ранее «Комсомольская Правда» уже сообщала, что у большинства зараженных коронавирусом болезнь проходит в легкой форме. Пять пациентов уже выписаны из больниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России за сутки подтвердили еще 54 пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю за коронавирусом в России озвучил данные за минувшие сутки. На территории России в течение последних 24 часов выявили 54 новых случая заражения инфекцией COVID-2019 в 9 регионах. (подробности)

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Для тестирования на коронавирус в Москве развернуто девять лабораторий
Собянин: Колледжи Москвы переходят на дистанционное обучение
Оперштаб: В числе вновь заболевших коронавирусом в Москве нет детей
Похолодание и высокое атмосферное давление придут в Московский регион
В московском метро выявили 376 человек с температурой
В Москве бизнес-леди попыталась взять кредит в миллиард под залог несуществующих драгоценностей
Погода в Москве на 19 марта 2020 года: МЧС предупреждает о сильном ветре
Оперативный штаб по коронавирусу в Москве завел аккаунт «В Контакте»
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
Актриса сериала «Каменская» написала заявление в полицию на пропажу своего помощника после вечеринки
В Москве дебошир набросился с ножом на сотрудника полиции
Собянин: Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки
Синоптики рассказали, когда можно будет менять зимнюю резину на летнюю
В Оперативном штабе опровергли слухи о введении режима ЧС в Москве
Детские сады в Москве закрываться не будут
Более тысячи пар заключили брак на необычных площадках в Москве
Больница в ТиНАО будет быстро обеспечена водой, электричеством и теплом
Анастасия Ракова: Сбежавшие пациенты возвращены в больницу в Коммунарке
Московские театры объявляют об отмене спектаклей из-за коронавируса
Собянин рассказал о расширении ограничительных мер из-за короновируса