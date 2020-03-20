Московские врачи выявили за сутки еще 33 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в российской столице еще у 33 пациентов выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 20 марта сообщили в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу.

«Большинство заболевших прилетели из европейских стран», - рассказывают специалисты.

В сообщении идет речь о 14 рейсах, которыми летели пациенты, у которых выявлен коронавирус - из Женевы (7), Мюнхена (2), Франкфурта-на-Майне (1), Милана (1), Ниццы (1), Вероны (1) и Баку (1). Эти перелеты охватывают период с 29 февраля по 15 марта.

В Оперативном штабе Москвы уточняют, что среди новых зараженных есть двое несовершеннолетних. При этом один из подростков после прилета из-за границы школу не посещал. Второй до 12 марта ходил на занятия. Сейчас его школа закрыта на карантин.

«Большинство из близких контактов находятся дома в режиме самоизоляции, 7 человек госпитализированы в стационары Москвы. Все они находятся под наблюдением врачей».

На текущий момент с начала эпидемии в столице выявили 131 пациента с COVID-2019. Ранее «Комсомольская Правда» уже сообщала, что у большинства зараженных коронавирусом болезнь проходит в легкой форме. Пять пациентов уже выписаны из больниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России за сутки подтвердили еще 54 пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю за коронавирусом в России озвучил данные за минувшие сутки. На территории России в течение последних 24 часов выявили 54 новых случая заражения инфекцией COVID-2019 в 9 регионах. (подробности)

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробности)