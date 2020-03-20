Полиция Москвы опровергла фейк про закрытие столицы

Фейковые новости, связанные с коронавирусом наводнили социальные сети. В пятницу, 20 марта, панику решили устроить на традиционном для последнего рабочего дня выезде жителей столицы из города.

"Город будет закрыт. На выездах дежурят гаишники. Никого не выпускают и не впускают": такое сообщение разлетелось по соцсетям.

Позже фейк подхватили и некоторые СМИ. В итоге полиция выпустила официальное опровержение.

- Заявляю, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано, - сообщил "Комсомольской правде" Владимир Васенин, руководитель пресс-службы УМВД по Москве.

А еще в полиции напомнили, что за распространение ложной информации могут оштрафовать. Граждан призвали проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Напомним, ранее мы уже публиковали целую коллекцию фейковые новостей про коронавирус. В ней чего только нет.

Тем временем, в Подмосковье выписали первого пациента с диагнозом коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России за сутки подтвердили еще 54 пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю за коронавирусом в России озвучил данные за минувшие сутки. На территории России в течение последних 24 часов выявили 54 новых случая заражения инфекцией COVID-2019 в 9 регионах. (подробности)

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробности)