Полиция Москвы опровергла фейк про закрытие столицы
Фейковые новости, связанные с коронавирусом наводнили социальные сети. В пятницу, 20 марта, панику решили устроить на традиционном для последнего рабочего дня выезде жителей столицы из города.
"Город будет закрыт. На выездах дежурят гаишники. Никого не выпускают и не впускают": такое сообщение разлетелось по соцсетям.
Позже фейк подхватили и некоторые СМИ. В итоге полиция выпустила официальное опровержение.
- Заявляю, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано, - сообщил "Комсомольской правде" Владимир Васенин, руководитель пресс-службы УМВД по Москве.
А еще в полиции напомнили, что за распространение ложной информации могут оштрафовать. Граждан призвали проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.
Меры профилактики вирусных инфекций.
Напомним, ранее мы уже публиковали целую коллекцию фейковые новостей про коронавирус. В ней чего только нет.
Тем временем, в Подмосковье выписали первого пациента с диагнозом коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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