2020-03-20T18:24:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Полиция Москвы опровергла фейк про закрытие столицы

Тем, кто распространяет слухи пригрозили штрафами [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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"Город будет закрыт. На выездах дежурят гаишники. Никого не выпускают и не впускают": такое сообщение разлетелось по соцсетям"Город будет закрыт. На выездах дежурят гаишники. Никого не выпускают и не впускают": такое сообщение разлетелось по соцсетямФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Фейковые новости, связанные с коронавирусом наводнили социальные сети. В пятницу, 20 марта, панику решили устроить на традиционном для последнего рабочего дня выезде жителей столицы из города.

"Город будет закрыт. На выездах дежурят гаишники. Никого не выпускают и не впускают": такое сообщение разлетелось по соцсетям.

Позже фейк подхватили и некоторые СМИ. В итоге полиция выпустила официальное опровержение.

- Заявляю, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано, - сообщил "Комсомольской правде" Владимир Васенин, руководитель пресс-службы УМВД по Москве.

А еще в полиции напомнили, что за распространение ложной информации могут оштрафовать. Граждан призвали проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Напомним, ранее мы уже публиковали целую коллекцию фейковые новостей про коронавирус. В ней чего только нет.

Тем временем, в Подмосковье выписали первого пациента с диагнозом коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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