Утопающим в кипятке бросают спасательный круг

В реальности жилищно-коммунальный комплекс, призванный сделать жизнь людей максимально комфортной, к сожалению, наоборот, все чаще становится источником проблем и даже причиной трагедий. Мы переплачиваем за содержание доведенных до ужасного состояния коммуникаций, испытываем на себе последствия прорывов теплотрасс, водопроводов, канализационных коллекторов и сами рискуем оказаться в эпицентре очередной коммунальной аварии. А что же государство?

РЕГИОНЫ В «ГРУППЕ РИСКА»

Сами власти признают, что бюджетных инвестиций в отрасль критически не хватает, поэтому тарифы растут как на дрожжах. Помочь переломить ситуацию может программа, которую Минстрой России разрабатывает прямо сейчас. Ее цель - обновить ветхие (с износом более 60%) объекты коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Речь идет о больших субсидиях местным бюджетам в сумме около 366 млрд рублей на пять лет. Зачем такие траты? Чтобы спасти не только наши кошельки, но и жизни…

«Все было в норме. Прорыв может произойти на любой трубе», - оправдывался в ноябре 2019-го директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев, пока за его спиной несли тела жертв трагического ЧП. Тогда двое мужчин заживо сварились в машине, которая попала в образовавшийся провал на дороге из-за аварии на тепломагистрали.

Кстати, в Пензе теплосети изношены на 80%. Это больше, чем в близлежащих Тамбове, Саратове, Ульяновске (см. карту). Столько же, например, в более отдаленных Твери, Курске и Костроме, но есть ситуации еще плачевнее...

Среди ближайших к Пензе регионов ЦФО и соседей по Приволжскому федеральному округу хуже всего ситуация с износом теплосетей (указано число в %) обстоит в Рязани.

«Мы не хотим угодить в яму с кипятком!» - вскоре после страшного случая отозвались на встрече с главой администрации Еленой Сорокиной жители Рязани, где износ сетей достигает 85%. Местная градоначальница попыталась успокоить тем, что замены пяти километров тепломагистралей в год якобы достаточно, чтобы привести систему протяженностью около 500 км в нормальное состояние. Но это, конечно, не так, поэтому сети продолжают стареть и рваться, представляя угрозу для горожан.

ОПАСНОЕ УБАЮКИВАНИЕ

Помимо трагедии в Пензе свежи в памяти другие страшные случаи. Чудовищные последствия имел прорыв теплотрассы в Перми ночью 20 января: кипяток хлынул в подвал, где располагался хостел, и убил пять человек, включая ребенка, еще троих госпитализировали с ожогами. За несколько месяцев до этого, во время подготовки к отопительному сезону, горячая вода вымыла грунт из-под пешеходных дорожек в Нижнем Новгороде и Новосибирске: угодившие в смертельную ловушку женщина и мать с 2-летним малышом выжили, но сильно пострадали.

Если на федеральном уровне тревожную тенденцию начали понимать, то регионы убаюкивают сами себя - «все хорошо, прекрасная маркиза». Взять ту же Рязань. Помимо теплосетей водопровод здесь изношен на 70%, канализация - на 75%. Вопреки этим показателям (одним из худших), местный Ростехнадзор будто гипнотизирует:

- Высокая степень износа объектов коммунальной инфраструктуры может иметь негативные последствия, однако повторение в Рязани «пензенского сценария» считаем невозможным в связи с предпринятыми в последнее время усилиями <...>.

О том, что ситуация под контролем, говорили в каждом из названных городов. Опасное самоуспокоение зиждется на том, что проблемы не лежат на поверхности, а неожиданно вырываются в виде «фонтанов», ям с кипятком, зловонных рек на улицах и поначалу не выглядят звеньями одной цепи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/767795" frameborder="0"></iframe> В Рязани велосипедист после прорыва канализационного коллектора с головой погрузился в яму с нечистотами.

Яма, образовавшаяся в самом центре Рязани, на Первомайском проспекте из-за прорыва тепломагистрали. Здесь очень интенсивное движение, поэтому отсутствие жертв - большая удача.

Вот велосипедист после прорыва канализационного коллектора в Рязани с головой погружается в невидимую под потоком зловонной жижи бездну, а вот в самом центре города то там, то тут посреди проспекта возникают огромные провалы. Из-за них на оживленных дорогах только чудом никто не пострадал. Интересно, кто из чиновников, сотрудников городских служб или надзорных органов осмелится поставить это себе в заслугу?

В провале у Рязанского кремля, судя по его размерам, могла оказаться даже не одна машина, но, к счастью, обошлось.

«НАМ ЧТО, ДЕНЬГИ НЕ НУЖНЫ?»

Мнимое ощущение безопасности - удобная ширма, создаваемая чиновниками, но людей все больше и больше пугает зияющая за ней пустота. Часто ли вы слышали, чтобы главы городов или регионов за последний год публично поручали подчиненным подготовить список самых аварийных участков, чтобы побороться за федеральное финансирование? Предугадывая ваш ответ, приведем цитату:

- Поручений в этой части муниципалитет пока не получал. Я изучил эту информацию (о разработке федеральной программы - Ред.) только после заявлений некоторых граждан, - признался в декабре представитель рязанского городского управления энергетики и ЖКХ.

То есть руководители, подчеркнем, профильных ведомств узнают от рядовых граждан о шансе на долгожданные субсидии. Притом что федеральную программу как дополнение к нацпроекту «Жилье и городская среда» анонсировали еще в апреле 2019 года, а в октябре 2019 глава Минстроя РФ Владимир Якушев во всеуслышание заявил: «Ждем от регионов необходимую информацию».

- Нам что, деньги не нужны? Сделано поручение - мы уже должны готовить предложения и доказывать, что именно нам это нужно! - втолковывал дока бюджетного процесса рязанским чиновникам. Разбудить коллег в Рязань приезжал депутат от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров:

Однако не все регионы так же безынициативны. Несколько субъектов уже добились права стать пилотными на начальном этапе реализации программы. Уже известно, что первые субсидии на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят в Оренбуржье, где решили вплотную заняться сетями в городе Орске. Местные специалисты оказались расторопнее других, разработали полноценный комплекс мероприятий и теперь будут первыми осваивать федеральные субсидии.

Проект программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры должен быть внесен в правительство РФ не позже 1 июня. Реализацию планируют начать в 2021 году и добиться минимум 10%-ного снижения износа сетей в проблемных городах.