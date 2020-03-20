В столице офисы служб ЖКХ прекратили личный прием жителей из-за коронавируса

Сотрудники предприятий и компаний Комплекса городского хозяйства Москвы частично перешли на удаленный режим работы из-за коронавирусной инфекции.

- Часть управленческого и вспомогательного персонала теперь трудится из дома, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Это сотрудники, которые могут выполнять свои должностные обязанности удаленно, без ущерба качеству работы.

По его словам, все сотрудники, непосредственно задействованные в обеспечении жизнедеятельности города, остаются на своих местах.

- Специалисты некоторых подразделений обязаны круглосуточно быть на посту, например, диспетчерские, аварийные и дежурные службы, - сказал заммэра. - Все они продолжают работать в прежнем режиме. Качество предоставляемых жителям услуг остается на самом высоком уровне.

Помимо этого, из-за коронавируса предприятия Комплекса прекратили личный прием горожан. "Закрылись центры приёма в коммунальных организациях и предприятиях, но все вопросы и сообщения можно направлять по электронной почте - контакты указаны на сайтах, они будут оперативно обработаны, - уточнил Петр Бирюков. - По-прежнему заявки жильцов круглосуточно принимаются Единой диспетчерской службой".

Кроме того, временно приостановлены плановые обходы, например, проверки "Мосгаза" и Мосжилинспекции. А выезды сотрудников проводятся только по заявкам жителей.