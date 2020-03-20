2020-03-20T21:06:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В столице офисы служб ЖКХ прекратили личный прием жителей из-за коронавируса

Сотрудники коммунальных компаний частично переведены на удалёнку
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Заместитель мэра Москвы Петр БирюковЗаместитель мэра Москвы Петр БирюковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сотрудники предприятий и компаний Комплекса городского хозяйства Москвы частично перешли на удаленный режим работы из-за коронавирусной инфекции.

- Часть управленческого и вспомогательного персонала теперь трудится из дома, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Это сотрудники, которые могут выполнять свои должностные обязанности удаленно, без ущерба качеству работы.

По его словам, все сотрудники, непосредственно задействованные в обеспечении жизнедеятельности города, остаются на своих местах.

- Специалисты некоторых подразделений обязаны круглосуточно быть на посту, например, диспетчерские, аварийные и дежурные службы, - сказал заммэра. - Все они продолжают работать в прежнем режиме. Качество предоставляемых жителям услуг остается на самом высоком уровне.

Помимо этого, из-за коронавируса предприятия Комплекса прекратили личный прием горожан. "Закрылись центры приёма в коммунальных организациях и предприятиях, но все вопросы и сообщения можно направлять по электронной почте - контакты указаны на сайтах, они будут оперативно обработаны, - уточнил Петр Бирюков. - По-прежнему заявки жильцов круглосуточно принимаются Единой диспетчерской службой".

Кроме того, временно приостановлены плановые обходы, например, проверки "Мосгаза" и Мосжилинспекции. А выезды сотрудников проводятся только по заявкам жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Для тестирования на коронавирус в Москве развернуто девять лабораторий
Собянин: Колледжи Москвы переходят на дистанционное обучение
Оперштаб: В числе вновь заболевших коронавирусом в Москве нет детей
Похолодание и высокое атмосферное давление придут в Московский регион
В московском метро выявили 376 человек с температурой
В Москве бизнес-леди попыталась взять кредит в миллиард под залог несуществующих драгоценностей
Погода в Москве на 19 марта 2020 года: МЧС предупреждает о сильном ветре
Оперативный штаб по коронавирусу в Москве завел аккаунт «В Контакте»
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
Актриса сериала «Каменская» написала заявление в полицию на пропажу своего помощника после вечеринки
В Москве дебошир набросился с ножом на сотрудника полиции
Собянин: Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки
Синоптики рассказали, когда можно будет менять зимнюю резину на летнюю
В Оперативном штабе опровергли слухи о введении режима ЧС в Москве
Детские сады в Москве закрываться не будут
Более тысячи пар заключили брак на необычных площадках в Москве
Больница в ТиНАО будет быстро обеспечена водой, электричеством и теплом
Анастасия Ракова: Сбежавшие пациенты возвращены в больницу в Коммунарке
Московские театры объявляют об отмене спектаклей из-за коронавируса
Собянин рассказал о расширении ограничительных мер из-за короновируса