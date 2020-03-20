2020-03-20T21:27:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В жилых домах Москвы из-за коронавируса дезинфицируют ручки дверей подъездов и кнопки лифтов

Коммунальщики проводят спецобработку каждый день
Светлана ВОЛКОВА
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Подразделениям Комплекса городского хозяйства приказано усилить дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию домовПодразделениям Комплекса городского хозяйства приказано усилить дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию домовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за коронавируса все городские службы начали работать по новым правилам. Теперь коммунальщики по несколько раз каждый день обрабатывают специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором, ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов в жилых домах.

- Подразделениям Комплекса городского хозяйства приказано усилить дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию домов и дворов, в том числе детских площадок и мусорных контейнеров, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Напомним, во время дератизации травят мышей и крыс, дезинсекции - тараканов, муравьев и прочих насекомых, дезинфекции - опасные вирусы.

По словам заммэра, особое внимание уделяется дезинфекции входов, мест общего пользования в жилых домах и административных зданиях (холлов на первых этажах, лестниц, колясочных и т. д.). Кроме того, в городе уже провели внеочередную "химатаку" против грызунов.

- Этим занимаются специалисты районных "Жилищников", "Автомобильных дорог" и управляющих компаний, а также сотрудники Московского центра дезинфекции, - подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства.

Обработку против вирусов проводят также во всех клиентских офисах ресурсоснабжающих компаний города. Вдобавок в столице ежедневно обеззараживают мусоровозы перед выходом на рейс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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