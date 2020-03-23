2020-03-23T10:42:12+03:00
Общество

«От каждого сейчас требуется сознательность»: Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о новых мерах по коронавирусу

Пожилых людей старше 65 лет просят не выходить из дома, за время карантина им выплатят дополнительно по 3 тысячи рублей
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Московской области расширен список мер, которые предприняты для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. О них жителям Подмосковья рассказал губернатор Андрей Воробьёв.

«От каждого сейчас требуется сознательность и дисциплина, отказ от риска - ради своего здоровья и здоровья окружающих, - сказал Андрей Воробьёв. - Позаботьтесь о своих детях и родителях. Прошу вас об этом. Будьте здоровы».

В списке новых мер, который будут действовать с 26 марта до 14 апреля, четыре важных пункта:

1. Жителям Московской области старше 65 лет, а также людей с хронические заболеваниями (сахарный диабет, онкология, бронхиальная астма и др.) необходимо оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

2. Пожилым жителям за время домашней самоизоляции дополнительно выплатят по 3000 рублей. «Половина будет перечислена авансом начиная с ближайшего четверга, а вторая половина - после того, как период самоизоляции завершится, 14 апреля».

3. «Дети, которые имеют право на бесплатное питание в школах и сейчас сидят дома, смогут получить продуктовые наборы». Эти наборы будут выдавать в школах. Губернатор поручил директоров школ заняться этим.

4. «С 26 марта по 14 апреля школьники, начиная с 5 класса и старше, не смогут воспользоваться правом на льготный проезд». Эта мера также вводится, чтобы дети оставались дома.

Кроме того, губернатор Андрей Воробьёв отметил, что все жители региона должны «избегать общественных мест, как можно реже выходить из дома, работать дистанционно, обучаться через платформы удаленной связи».

Отметим, что на территории Московской области зафиксированы 35 случаев подтвержденного коронавируса. Накануне из больницы выписали уже второго пациента, которого успешно вылечили от COVID-2019.

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