Собянин открыл отделение для больных с подозрением на коронавирусную инфекцию в ГКБ № 67

Для борьбы с распространением коронавируса в Москве принимают беспрецедентные меры. Для больных с коронавирусной инфекцией открыли отделение в городской клинической больнице № 67 имени Л.А. Ворохобова. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин 23 марта рассказал во время осмотра палат и общения с врачами.

- Сегодня я сообщил о переводе на домашнее положение москвичей старше 65 лет и хроников - это очень важная мера, потому что мы должны в первую очередь оберегать их, заботиться о них. Мы развернули девять городских лабораторий по тестированию коронавируса - уже не в тестовом, а реальном режиме. Мы переоборудовали семь корпусов городских больниц для того, чтобы лечить конкретных больных. И сегодня мы отдаем новейший корпус на 50 тысяч квадратных метров - перинатальный центр Городской клинической больницы № 67. Временно он будет в системе по борьбе с коронавирусом, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Для больных с коронавирусной инфекцией открыли отделение в городской клинической больнице № 67 имени Л.А. ВорохобоваФото: Алиса ТИТКО

В больнице будут проводить по 500 тестирований в сутки на коронавирус - создали собственную лабораторию. При нарастании угрозы в ближайшее время власти города готовы развернуть еще 10 корпусов, не считая того, что строится больница в Новой Москве.

- Мы справились с задачей переоборудовать будущий Перинатальный центр ГКБ № 67 за десять дней. Для этого были установлены шлюзы, препятствующие распространению инфекции, мы ставили в первую очередь безопасность сотрудников и пациентов. После чего были проведены работы по созданию приемного отделения и палат. Теперь мы готовы принимать пациентов, - рассказал Андрей Шкода, главврач Городской клинической больницы № 67.

В отделении для больных с коронавирусной инфекцией создали 330 коек с реанимацией на 20 коек. При необходимости мощности отделения могут быть увеличены до 500 коек. В здании установлены специальные бактерицидные установки для поддержания чистоты воздуха, разграничены "чистые" и "загрязненные" зоны, что позволяет обеспечить безопасность персонала и предотвратить распространение инфекции. В реанимацию проведены медицинские газы. В отделении развернуто все необходимое оборудование для лечения инфекционных больных без перемещения в другие корпуса больницы, включая эндоскопию, ЭКГ, УЗИ, системы переливания крови, компьютерный томограф, рентгеновский аппарат. Имеется операционная для оказания экстренной хирургической помощи.

В отделении для больных с коронавирусной инфекцией создали 330 коек с реанимацией на 20 коекФото: Алиса ТИТКО

- К аппаратам искусственной вентиляции легких будут подключать пациентов с коронавирусом, у которых осложнения пневманией с выраженной дыхательной недостаточностью. Эти аппараты используются в обычных реанимациях, тяжелые пациенты встречаются каждый день, - рассказал Константин Покровский, руководитель центр хирургии, врач высшей категории Городской клинической больницы № 67.

В настоящее время столичные врачи-реаниматологи проходят симуляционный обучающий курс по работе с аппаратами искусственной вентиляции легких в Боткинской больнице.

КОНКРЕТНО

Палаты для больных с подозрением на коронавирус в ГКБ № 67:

- индивидуальные санузлы (туалет, душ, раковина), современная система вентиляции и обеззараживания воздуха;

- наличие необходимых медикаментов, в том числе противовирусных и антибактериальных препаратов, дезинфицирующих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты;

- специализированное сбалансированное 5-разовое питание привозной пищей с разогревом в установленных конвектоматах (оборудование для разогрева блюд);

- возможность приема передач в будние дни с 17.00 до 21.00, в выходные и праздничные – с 11.00 до 14.00 и с 17.00 до 21.00;

- высокоскоростное подключение к WiFi.

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