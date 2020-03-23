2020-03-23T15:20:41+03:00
Авто

До конца года в Москве появятся 400 "умных" перекрестков

Специальные датчики включают зеленый сигнал светофора для общественного транспорта, а для пешеходов есть специальные кнопки
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Специальные датчики включают зеленый сигнал светофора для общественного транспорта, а для пешеходов есть специальные кнопки. Андрей Любимов/Фото: АГН "Москва"Специальные датчики включают зеленый сигнал светофора для общественного транспорта, а для пешеходов есть специальные кнопки. Андрей Любимов/Фото: АГН "Москва"
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Самые загруженные перекрестки столицы научились самостоятельно регулировать работу светофоров. Зеленый сигнал включается сразу же, как только к перекрестку приближается общественный транспорт. Причем система полностью автоматизирована, все устроено так, что в процессе человек не задействован.

Первые два «умных» перекрестка появились в Москве в прошлом году: на пересечениях Чонгарского и Симферопольского бульваров, Судостроительной улицы и Кленового бульвара. В тестовом режиме они проработали несколько месяцев. В результате пробки на этих участках сократились почти на 20 процентов. До конца года «умными» станут еще 400 перекрестков столицы.

- Система за счет нескольких типов датчиков и соответствующей информационной транспортной системы выделяет из потока автобусы, трамваи, электробусы, и отдает команду на приоритет проезда. Таким образом, включается зеленый сигнал светофора. Оборачиваемость перекрестка возрастает примерно в два раза, - рассказали «КП» в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Внешне «умный» перекресток ничем не отличается от обычного. Все приборы спрятаны под землей. В асфальтовое полотно монтируют специальные детекторы. Для этого достаточно небольших отверстий, которые не портят дорогу.

Сами светофоры оборудованы кнопками для пешеходов. Нажал и сразу же включился зеленый свет. Но не забывайте о времени их работы.

- Кнопки работают только в ночное время. С 7 утра до 21 часа включение пешеходной фазы осуществляется в автоматическом режиме, - отметили в пресс-службе ЦОДД.

В планах столичного департамента транспорта оборудовать датчиками все городские перекрестки.

Что такое "умные" перекрестки .

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Умная система управления светофорами работает во многих странах: Сингапур, США, Дания, Нидерланды. Например, в Лос-Анджелесе скорость езды автобусов по городу возросла на четверть при внедрении «умного» управления. Система, которая внедряется в Москве, реализована на общепризнанной мировой технологии, но адаптированной к столичным условиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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